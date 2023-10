Las ediciones del festival Can Rock se vienen multiplicando en primavera y otoño y este fin de semana llega una nueva con diez bandas fieles a eses «alma underground» que proclama Pablo Kiaro, uno de los organizadores del encuentro ibicenco. El festival tendrá lugar hoy viernes y mañana sábado en Es Birra de es Canar con apertura de puertas cada jornada a las 20 horas y con entradas a 12 € anticipada y 15 € en taquilla.

El universo Can Rock hace un recorrido en esta ocasión por un buen número de estilos, que van del post rock al grunge, el metal más clásico, el trash o el doom y el punk psicodélico, y que incluye incluso un tributo a Red Hot Chilli Peppers, con los mallorquines The Red Hot Experience. Así, la jornada de este viernes comenzará con Pardals, una banda de rock instrumental ibicenca con parte de los componentes de la extinta Quin Delibat!; los también locales y veteranos Jive con su stoner rock; la banda barcelonesa de trash Sirius, que ya ha recorrido un buen número de festivales; los murcianos ya clásicos del metal Vendetta FM, y, para terminar, los mallorquines Golgotha, un grupo pionero en la escena española del doom metal.

El inicio de mañana sábado será netamente ibicenco, con el punk grunge de los recién creados Proyecto Paranostarmuertos; el rock potente y alternativo de Mind of Storm, y los ya veteranos Stone Corners, que siguen al pie del cañón y presentan su nuevo disco, ‘Visions’. Cerrarán la velada los citados The Red Hot Experience y un dúo muy peculiar: Black Sea Deluge, el proyecto de post punk psicodélico del surafricano afincado en Mallorca Gareth Hall, que construye sus canciones con una batería y una cigar box guitar.

Can Rock se lleva haciendo desde 2018 siempre con el mismo espíritu de buscar sonidos alternativos y contundentes: «Siempre hemos buscado bandas interesantes y bandas emergentes con futuro. De hecho algunas de las que vinieron los primeros años ya no nos las podríamos permitir porque están en festivales por toda Europa», señala Kiaro. Alude también a la otra vertiente del festival, la de «dar un espacio a las bandas alternativas de Ibiza, que si no tienen buenos padrinos no tienen dónde tocar. Pero siempre con un criterio de calidad que nos está dando un nombre a nivel nacional», termina el organizador.