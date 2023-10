La escritora Pilar Eyre: "De la Casa Real he contado solo la punta del iceberg"

Dice la escritora Pilar Eyre que la literatura le «ennoblece», le hace «más inteligente», le «llena más» y le hace «mejor persona» que escribir crónica social. En estos meses, confiesa, ha disfrutado mucho escribiendo 'De amor y de guerra' (Planeta).

¿Es más de amor o de guerra?

Amores he tenido muchos porque soy muy enamoradiza, la verdad. Pero de guerras, en parte porque llevo muchos años en la profesión, también. Las guerras, en el sentido peleón de la palabra, me estimulan.

¿Ser puede sobrevivir al dolor?

Se puede sufrir mucho, pero de dolor no se muere nadie. Uno de los personajes de la novela habla de eso. El dolor se pone en una esquina del cuerpo y, de vez en cuando, aflora. Hace 30 años que murió mi madre y ahora me duele más que cuando murió. Ahora lloro y pensar en ella me conmueve y no sé porqué me ocurre esto.

En sus libros, las mujeres siempre aparecen como perdedoras de todas ‘las y sus’ guerras.

No es algo que haga de forma deliberada. Nadie, creo, dice ‘voy a escribir un libro sobre las mujeres como grandes perdedoras’. Pero la historia está ahí y es mucho más atractivo el papel del hombre que el de la mujer en las guerras. También creo que las mujeres deberíamos escribir más sobre este periodo y, quizás, la percepción cambiaría.

Y de este periodo, ¿no es la mujer más víctima que perdedora?

Es una buena distinción, pero creo que eran perdedoras porque se llevaron la peor parte. El trabajo de ellas fue gris, pobre y no reconocido. Hubo refugiadas españolas que estuvieron en la resistencia y fueron dinamiteras, luchando exactamente igual que sus compañeras, y no veo que a ellas les canten los poetas. En el bando de los vencedores, las mujeres también tuvieron un papel activo y poco se habla de eso.

Las guerras, en el sentido peleón de la palabra, me estimulan

En "De amor y de guerra", a Román y Beatriz les separa la Guerra Civil, y la Segunda Guerra Mundial, propicia su reencuentro. Esta historia la vivió mucha gente.

Me está sorprendiendo la gente que me está hablando de historias parecidas. A veces pienso que no tendríamos que hablar de otra cosa que no fuera la Guerra civil, porque su huella destrozó a toda una generación y nos llega a nosotros. Ahora se llama estrés postraumático. Aquella fue una generación enferma que quedó destruida .

En su historia se empatiza mucho con los personajes.

El contexto me interesa mucho pero yo quería que el lector se quedara con la vida de los protagonistas y por eso necesitaba retratarlos.

¿Qué sintió al terminar de escribir el libro?

Yo vivo con los personajes de mis libros, así que mi casa está muy animada. Lo que más me aterroriza es que mi historia no se entienda y no llegue. Cuando publico me pongo muy nerviosa.

Usted lo sabe todo de la Casa Real. ¿Calla mucho?

Hay cosas que todavía no se pueden contar. He contado solo la punta del iceberg, pero todavía sé más cosas que no puedo contar. Algún día, quizá las cuente.