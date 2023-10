La Bien Querida en Ibiza: «Ahora todos dicen que hacen indie y todos los festivales son indies. Ha perdido su significado»

El escenario de Venice Bay acoge mañana un concierto en acústico de la cantautora Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1972), más conocida como La Bien Querida, que actúa en el marco del festival Sonorama Ribera Ibiza. En una conversación telefónica con Diario de Ibiza, reflexiona sobre su música, los ritmos frenéticos que caracterizan los tiempos actuales (también en la música) o el proceso de creación. La Bien Querida saldrá al escenario sobre las 19.30 horas.

¿Qué le gusta del acústico?

Tengo dos formatos y dependiendo de la ocasión y del presupuesto, me muevo con uno o con otro. El acústico es más cercano, la gente ve cómo son las canciones, el esqueleto, cómo se hace una canción. Eso es lo bueno. La gente siente una conexión más cercana. Con la banda todo se engalana y es diferente.

¿Qué ha podido percibir de su público a lo largo de los años?

Es muy heterogéneo. Hay gente de todo tipo y de todas las edades.

Mañana, ¿habrá sobre todo canciones de su último álbum, ‘Paprika’?

Ahora ya tengo siete discos y en el concierto habrá un poquito de todo.

En este último trabajo hay ritmos latinos. ¿Por qué se lanzó a experimentar con ellos?

Por variar y por hacer cosas nuevas, diferentes, sonidos que no estaba habituada a hacer. Me apetecía probar con los ritmos latinos autóctonos, como el bolero, la salsa, la bachata... Me he sentido muy bien haciéndolo. Al fin y al cabo, son canciones de pop, por mucho que las envuelvas de una cosa u otra.

¿Se siente cómoda con la etiqueta ‘pop indie’? Los medios la definen de muchas maneras.

Es la etiqueta que me han puesto. Este último disco es un poco más latino, pero en cuanto salió lo incluyeron en ‘novedades indie’. Es algo que no he decidido.

En todo caso, alguna vez ha dicho que se siente cómoda enmarcada en el indie. Y en una entrevista para Jot Down dijo que prefiere ser cabeza de ratón que cola de león.

Me siento cómoda en el formato indie, pero este ya no es lo que era. Ahora todo el mundo dice que hace indie y todos los festivales son indies. Ya no se sabe muy bien qué es, está todo bastante mezclado. Yo soy cantautora. Así me siento. Se ha perdido totalmente el significado de la palabra indie.

¿Cree que perdería libertad siendo mainstream?

No tengo ni idea, porque el mainstream bestia tampoco me interesa. No me gusta el sonido más típico y hecho para gustar a todo el mundo. Prefiero los sonidos diferentes, especiales, que tengan algo. Lo que me gusta es la imperfección. Para mí el indie auténtico está en lo imperfecto.

¿Esto le da más libertad?

Sí, pero es que el contexto ha cambiado. Todo el mundo tiene libertad, la gente se hace los discos en su casa. No sé si a Aitana le dicen qué tiene que hacer, diría que no. Creo que hace lo que hace porque le gusta.

En todo caso, cuando usted crea su música, ¿inevitablemente piensa en cómo lo recibirá el público?

A la hora de componer tienes que intentar gustarte a ti mismo. Si no, es muy complicado venderlo. Primero intenta gustarte, motivarte y tener ilusión, como en ‘Paprika’, que era algo un poco más latino. Se hace por tener ilusión, querer buscar cosas nuevas, diferentes… Dentro de lo que a mí me gusta. Si eso gusta, fenomenal. En el caso contrario, pues mala suerte... Pero por lo menos te gustará a ti.

Algunas canciones suyas han salido en series como ‘Élite’ o ‘Paquita Salas’. ¿Qué es lo que le gusta de mostrarlas en estos espacios?

Sí, en muchas series. No es que me guste o no me guste. Me ha salido esta oportunidad y me ha parecido bien exponer las canciones un poco y que la gente las conozca. En algunas series me gusta más cómo las han utilizado y en otras menos. Por ejemplo, me encanta cómo lo hacen Los Javis, porque en su caso las canciones son como otro personaje de los capítulos. De hecho, en Paquita Salas, donde metieron ‘Dinamita’ y ‘Los jardines de marzo’, se escuchan las canciones completas. No están de fondo, sino que transmiten un mensaje importante para ese capítulo.

Además, la música, a diferencia de otras disciplinas, entra muy fácilmente en las casas y forma parte de la vida de mucha gente.

Claro, la música popular, el pop, es una disciplina artística que llega muchísimo. Todo el mundo tiene una canción que le transporta a momentos bonitos. Es un arte muy accesible.

¿En qué situación crea su música? ¿En algún estudio? ¿En casa?

En mi casa tengo mi despacho y mis guitarras. Lo que escribo me lo tengo que creer. Y mi temática es el amor, por eso me llamo La Bien Querida (ríe). Es una de las emociones más fuertes e importantes. El amor te hace fuerte y te salva. Te salva de la muerte.

¿Qué importancia tiene la poesía en sus canciones? Parece que está muy presente.

La poesía me gusta mucho. Me parece muy evocadora y me inspira. Un poeta de cabecera que me gusta mucho es Luis Alberto de Cuenca.

¿Ha notado que ahora todo es más frenético en la industria? Parece que las canciones caducan mucho antes.

Todo va acelerado en todos los ámbitos. No sólo en la música, imagino que en el periodismo también se nota. Estamos viviendo en la era del consumismo, del usar y tirar. No sé dónde nos hemos metido ni cómo vamos a salir. Imagina en el cine, donde hay millones de euros y muchísima gente trabajando. Es un engranaje bestial y se la juegan todo el primer viernes de estreno. Ese día ya se sabe si la película va a ir bien o si lo van a quitar de los cines. Es durísimo.