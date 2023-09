El turismo sostenible es cada vez más necesario, en un contexto en el que el planeta nos pide a gritos cambiar la forma de actuar. Así nace “Palladium Cares”, la nueva identidad bajo la que se engloba todos los proyectos de RSC de Palladium Hotel Group, centrados en lograr el desarrollo sostenible de la sociedad.

Our People, Our Community y Our Planet son los tres ejes sobre los que trabaja la compañía. A través de ellos, la marca busca promover el bienestar social del equipo humano de Palladium Hotel Group, desarrollar proyectos e iniciativas sociales y promover medidas de innovación y control para el turismo sostenible.

Acciones estratégicas para un cambio social positivo

En un mundo que busca constantemente la transformación y el cambio positivo, Palladium Hotel Group se destaca al presentar “Palladium Cares”, una nueva identidad que abraza su compromiso en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a nivel global.

Esta iniciativa refleja la voluntad de Palladium Hotel Group de ir más allá de lo convencional, adoptando un enfoque integral que consolida su papel como agente de cambio en la sociedad actual. Bajo esta estrategia, tres verticales de acción destacan por su enfoque social tanto hacia el interior como hacia el exterior de la organización.

“OUR PEOPLE” – Empoderando a al equipo

En el corazón de esta iniciativa se encuentra el compromiso con su equipo humano. Bajo la vertical de “OUR PEOPLE”, Palladium Hotel Group se propone mejorar la vida de sus cerca de 13.000 empleados.

Basándose en un análisis exhaustivo de las necesidades de sus colaboradores, han surgido 98 nuevas iniciativas que están siendo implementadas para elevar la experiencia del cliente interno. Desde mejoras en propuestas de ocio y bienestar hasta avances en alojamiento y transporte, Palladium Hotel Group está demostrando su dedicación a la satisfacción y desarrollo de su equipo.

Para garantizar la efectividad y la implementación de estas iniciativas, la compañía ha establecido Gabinetes de RSC en cada uno de sus hoteles, formados por una diversidad de empleados, desde la alta dirección hasta los recién llegados. Estos equipos colaboran con el departamento de RSC corporativo para dar vida a estas ideas y continuar mejorándolas con el tiempo.

“OUR COMMUNITY” – Fortaleciendo las comunidades locales

La responsabilidad social de Palladium Hotel Group se extiende a las comunidades locales a través de su vertical “OUR COMMUNITY”. Aquí, la compañía está llevando a cabo dos proyectos significativos en Europa y América.

En América, la creación de Centros de Capacitación Profesional en colaboración con entidades públicas locales destaca la intención de empoderar a través de la educación y la formación profesional. Mientras tanto, en Europa, el proyecto “4 causes to take action” se enfoca en causas como la infancia, la desigualdad, el medio ambiente y el cuidado del mayor, mostrando un compromiso sostenido con una amplia gama de asuntos sociales.

“OUR PLANET” – Compromiso con la sostenibilidad ambiental

La sostenibilidad medioambiental es otra de las prioridades fundamentales en la visión de Palladium Hotel Group. La vertical “OUR PLANET” abraza esta causa, reforzando las medidas ya implementadas y trazando un camino hacia un futuro más verde y sostenible.

La compañía ha avanzado en la reducción de plásticos, el uso responsable de recursos naturales y la gestión eficiente de residuos. Proyectos como el Centro de Producción Agrícola en Brasil y el Santuario de Peces en Jamaica ilustran la dedicación de Palladium Hotel Group a la preservación del medio ambiente y la educación ambiental.

Un compromiso arraigado en la identidad de Palladium Hotel Group

Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, enfatiza que Palladium Cares refuerza su compromiso histórico con la RSC. En este sentido, reconoce la labor social como un pilar fundamental que fortalece su espíritu y su conexión con los colaboradores.

La empresa demuestra que su éxito no se mide solo en términos comerciales, sino también en su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Palladium Cares no solo es una declaración de intenciones, sino una prueba tangible de cómo una organización puede liderar el cambio positivo.

A través de sus tres verticales de acción estratégicas, Palladium Hotel Group demuestra su compromiso con su equipo, las comunidades locales y el medio ambiente. Este es un llamado a la acción no solo para la industria hotelera, sino para todas las empresas que buscan un futuro más sostenible y solidario.

Sobre Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española con más de 50 años de experiencia, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM). El grupo opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en siete países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil y Estados Unidos.

Además, gestiona 10 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, la marca Hard Rock Hotels bajo licencia con tres hoteles en Ibiza, Tenerife y Marbella y la marca efímera 45 Times Square Hotel. Palladium Hotel Group se caracteriza por su filosofía de atención a su equipo humano y de ofrecer a sus clientes un alto nivel de calidad en sus productos y servicios.