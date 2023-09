La marca Adlib Ibiza estará presente, un año más, en la feria Who’s Next en París, uno de los acontecimientos internacionales de moda más importantes del mundo, que se celebrará desde el sábado, día 2, hasta el lunes 4 de septiembre.

Los diseñadores Ibiza Stones, Piluca Bayarri, Tony Bonet y Vintage Ibiza, mostrarán sus colecciones y atenderán personalmente a profesionales y medios de comunicación de todo el mundo especializados en el sector de moda, con el objetivo de impulsar la comercialización y las ventas de sus colecciones. El stand de Adlib Ibiza expondrá piezas y complementos de las 14 firmas pertenecientes a la marca con denominación de origen, y ofrecerá información sobre el origen artesanal de los productos de la misma.

Internacionalización

El Consell deIbiza, a través de Fecoev, se encargará de atender el stand de Adlib Ibiza y proporcionar a los visitantes de la feria toda la información sobre las firmas adheridas a Adlib Ibiza.

La participación en esta feria internacional, según señaló ayer la consellera de Promoción Económica, María Fajarnés, «supone una apuesta por la internacionalización de la marca Adlib Ibiza y, sobre todo, una oportunidad para los diseñadores para presentar sus colecciones al sector especializado en moda, lo cual les permite establecer contactos y ampliar sus canales de venta en otros países». Además, hizo especial hincapié en que Adlib Ibiza «es más que una marca, es un referente de la moda artesana, en este caso, claramente identificada con su origen ibicenco».

Desde 1994, Who’s Next se celebra en dos ocasiones al año, en septiembre y en enero, en la Porte de Versailles, París. En esta feria internacional participan desde talentos jóvenes hasta grandes marcas consolidadas. Cuenta con un total de 1.600 expositores y una afluencia de más de 40.000 personas por edición, entre los que se encuentran compradores de todo el mundo y profesionales del sector, agentes, periodistas, estilistas, etc. Todos ellos acuden a esta gran feria para descubrir las nuevas tendencias. Además, desde 2019, Who’s Next acoge ‘Impact’, el evento dirigido a las marcas y soluciones sostenibles, y ‘Traffic’, el evento dedicado a las soluciones innovadoras de desarrollo de negocio para las firmas de moda y los minoristas. Se trata, como destacó la consellera, «de un gran escaparate al mundo para la marca Adlib Ibiza».