Taller de danza ‘New Moves’: sudar por una buena causa

Danza urbana. Sa Pedrera acoge este fin de semana el ‘IV New Moves’ con varios talleres de danza mediante los que se recaudarán unos 2.500 euros para la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Se trata de aprender una coreografía y disfrutar con fines solidarios. La organización cuenta con la colaboración de patrocinadores para pagar el avión y el servicio de tres profesores de lujo venidos de fuera de la isla, y del Ayuntamiento de Sant Antoni.

La danza urbana y la solidaridad se dieron ayer la mano en el polideportivo sa Pedrera, en Sant Antoni, a través de talleres intensivos para bailar a beneficio de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm). Se trata de la cuarta edición del evento de baile ‘New Moves’, celebrada en el marco de las Festes de Sant Bartomeu.

La jornada comenzó a las 10 de la mañana con una clase de nivel inicial/básico de tres horas guiada por los profesores Ana García y Carlos Hortensius (ambos nacidos en 1999), los cabecillas de esta iniciativa, que año a año ha ido creciendo. «Ahora [por ayer a las 10] habrá un taller de iniciación con casi 80 personas y después el avanzado, que se hace el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, en el que somos unos 40-50», cuentan a este diario poco antes de comenzar.

Además, algunos se apuntan en el último momento (por lo que la cifra final de participantes puede ser mayor) y ayer al taller de iniciación acudieron tanto grupos de amigos como compañeros de trabajo y familias enteras. Y es que la clase tenía las puertas abiertas a todo el mundo, de cualquier edad, incluyendo a quienes no tuviesen ni la más mínima experiencia bailando. Una gran oportunidad para pasarlo en grande por una buena causa, también por Cáritas. Y es que los inscritos estaban llamados a traer un kilo de alimentos no perecederos para luego entregarlos a esta entidad. Además, lo recaudado con las inscripciones (de 10 euros en iniciación y de 30 para acudir a las cuatro sesiones de nivel medio/avanzado) más las donaciones, que suman aproximadamente unos 2.500 euros, se entregarán a la Aecmm.

«Los padres vienen aquí y se dan cuenta de que la danza es un ambiente muy sano y muy respetuoso con todo, con unos valores buenos que a lo mejor echas de menos, por ejemplo, cuando vas a ver un partido de fútbol y en la grada hay alguien chillando al árbitro», destaca Hortensius. El joven, que comenzó a bailar a los 14/15 años, explica que el perfil de quienes acuden al taller de este sábado por la mañana es muy diverso: tal vez el participante más pequeño es de 6 años y, el mayor, de 60.

Laura Dalmau, Iván Santander y Gina Michael han venido este fin de semana a la isla para impartir sus clases en sa Pedrera

El taller de nivel medio/avanzado se divide en dos sesiones celebradas ayer por la tarde (entre las 15.30 y las 18.30 horas) y otras dos hoy domingo por la mañana (entre las 10 y las 13 horas), con profesores de lujo invitados a la isla para este evento: Laura Dalmau (formada en hip hop, experimental y dancehall), Iván Santander (actual bailarín de Vicco, Fusa Nocta y Nicky Nicole) y, para hoy, Gina Michael, quien viene desde Australia, ha sido bailarina de Robbie Williams, entre otros, y ha hecho grandes workshops de danza en cantidad de países.

García, por su parte, explica que hay participantes repetidores de otras ediciones: «La verdad es que se lo pasan bastante bien y los niños siempre aprenden». Además, en cierta medida el ‘New Moves’ es un punto de encuentro de alumnos de varias academias: «Los participantes hacen amigos aquí porque al final durante todo el invierno la gente se mete en sus academias y es como que se encierran allí y no conocen a más gente. Luego vienen aquí y aprenden entre ellos», añade la joven, que baila desde los cuatro años.

«Ayuda a visibilizar»

Una de las participantes en la clase de iniciación es Susana Ribas, delegada en Ibiza de la Aecmm, entidad que, por segundo año consecutivo, recibirá los fondos que se recauden con el ‘New Moves’: «Me parece estupendo que se haga esto. Estos dos chicos, Ana y Carlos, son maravillosos». También están presentes las madres de estos dos jóvenes, Rosa Canals e Inma Fernández, respectivamente, que hacen hincapié en la diversidad de los participantes.

«Es fantástico que piensen también en la parte solidaria de las fiestas. Dan visibilidad a nuestra asociación. Eso es importante porque nosotros buscamos visibilizar la parte menos rosa de cáncer de mama. No hay ninguno rosa, pero bueno, el metastásico es menos rosa que ninguno», expresa Ribas, que acude a sa Pedrera con toda la familia.

Su hija, Martina Rey, viene con su amiga Aitana Labiano. Ambas tienen 13 años y participan por primera vez en este taller. No van a clases de danza y se han sumado por la vertiente solidaria del evento, pero llegan con ganas de aprender: «Esperamos pasárnoslo muy bien e intentar bailar».

Entre las más pequeñas también hay quien ya cuenta con cierta experiencia. Es el caso de Yaiza Granados (9 años), de Sant Antoni, que acude acompañada con su madre y recita un amplio abanico de estilos que, a su corta edad, ya ha practicado: «Yo bailo, he hecho ballet, modern jazz, moderno, contemporáneo, neoclásico, un pelín de claqué...». Empezó en esto con sólo cuatro años y lo disfruta al máximo: «Es mi pasión. En este taller es la primera vez que participo, me enteré por una amiga».

También se estrena en ‘New Moves’ Mar Ribes (de la academia Estudio 64), que conocía este evento desde hace tiempo y ahora se ha animado: «Mi hija baila y este año yo también me he apuntado a la misma academia. Ya había bailado antes del covid, pero se tuvieron que parar las clases y un grupo de madres lo hemos retomado». Preguntada por qué disfruta cuando baila, apunta que «es una forma de liberación, de despejarte y entretenerte». De hecho, ya de pequeña bailaba. Su hija acude este sábado por la tarde a la clase de nivel avanzado. «Vendré para verlo y tal vez para el año que viene, si me veo capacitada, apuntarme», comenta Ribes.

También hay donativos por parte de ciudadanos que, aunque por cualquier motivo no acuden al taller, quieren apoyar económicamente la causa.

Por parte de Estudio 64 también han venido las alumnas Carmen Ribas y Danae Pérez acompañadas por sus hijas. «Yo empecé a bailar hace años, lo dejé y he vuelto en septiembre», cuenta Ribas. «Bailamos y venimos a aprender», señala su compañera Pérez.

Para agradecer a los inscritos en el taller de iniciación, al acabar se celebra una rifa con varios regalos proporcionados por negocios colaboradores y que incluyen tratamientos corporales, cortes de pelo, marcos de fotos, cenas o complementos.

Tanto Ana García como Carlos Hortensius se han formado en Barcelona (ella ya ha vuelto a la isla) y esperan que el ‘New Moves’ continúe gozando de buena salud y creciendo.

«Ojalá se hicieran más eventos de este tipo»

Quien también participa este sábado por primera vez es Estrella Vázquez, extremeña y residente en la isla desde hace 10 años: «Yo no bailo, soy totalmente principiante, pero me parece una iniciativa preciosa, muy bonita. Ojalá se hicieran más eventos de este tipo». Cuenta que sí tiene experiencia en ballet o salsa (siempre como hobby), pero nada de urbano. Segundos antes de empezar, señala: «Sí que me han explicado en qué consiste, nos van a enseñar unos pasos iniciales de danza urbana» y poco a poco ir conformando una coreografía.