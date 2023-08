Las farmacias anotan la mayor demanda del año de test para un COVID que causa ya poco daño

El COVID-19 dejó de ser una emergencia sanitaria internacional hace tres meses, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó su fin. Pero eso no significa que el virus que causa esta infección haya desaparecido o que no se produzcan contagios. De hecho, las farmacias están registrando un aumento de la demanda de pruebas de autodiagnóstico. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra lo confirma y la Cooperativa Farmacéutica del Noroeste (Cofano) –que sirve a toda Galicia pero tiene más cuota en el sur– le pone cifras: las compras de test de antígenos de SARS-CoV-2 de finales duplican a las de un mes antes. Es el mayor pico del año. Lo que sí ha cambiado son sus consecuencias. Con alrededor del 90% de la población con la pauta de vacunación completa, el daño que ocasiona ya es escaso. La gran mayoría lo atraviesan con cuadros banales o sin ni siquiera percibirlo. Tres años y medio después, el virus está en el día a día de la sociedad sin que cause mayor preocupación ni tensiones en el sistema sanitario.

En las cifras ofrecidas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) también se refleja un incremento de los contagios en la última semana. En el área sanitaria de Vigo, se ha pasado de los 202 casos activos registrados el martes 25 de julio a los 319 del 3 de agosto. Un incremento del 58% en poco más de una semana. Pero los datos oficiales ya solo recaban los casos de población de riesgo con síntomas y que acudan a un centro sanitario. En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) solo hay 16 ingresados con COVID y, en sus UCI, uno. Sanidade ya no informa sobre los positivos en centros privados. El área viguesa ha registrado dos muertes de personas con el virus a lo largo de julio. La Consellería de Sanidade y el Ministerio de Sanidad mantienen la vigilancia sobre la circulación del virus entre el resto de la sociedad con consultas centinela en los centros de salud. Otra fórmula que da pistas sobre los contagios es la demanda de test. Desde Cofano señalan que en el último mes ha aumentado un 10% la de las pruebas múltilples –que detectan SARS-CoV-2 y otros virus, como la gripe– y se han duplicado los que se centran en el exclusivamente en el coronavirus. Sin embargo, destacan que están lejos de las cifras de venta que se registraron en plena pandemia. En la actualidad suministran unos 1.500 al día en Galicia, frente a los entre 300 y 600 a los que bajaron desde el pasado verano. Antes, habían llegado a repartir 40.000 por jornada. ¿Qué hacer si soy positivo? Salvo alguna neumonía puntual, los cuadros que están llegando a las consultas de Medicina de Familia son banales: rinitis, dolor de garganta de corta duración, fiebre baja... Desde Atención Primaria indican a los positivos que no están inmunodeprimidos, no tienen más de 65 años, están vacunados y tienen pocos síntomas, que actúen como con cualquier otra infección respiratoria –tratamiento de síntomas y control del estado general– y lleven mascarilla los primeros 5 días para prevenir el contagio de otros. No hace falta dar negativo en el test para retirar esta protección ni hay que mantener aislamiento. Fuera de estas situaciones, recomiendan que acudan a que los valore un facultativo. El doctor Tomás Camacho, responsable de Análisis Clínicos de Vithas Red Diagnóstica (sede en Vigo), destaca que ya no existe “ningún tipo de alerta” con respecto al COVID, aunque las autoridades sanitarias mantienen medidas de prevención y control “importantes” para estar “ojo avizor”. Cuenta que es “un virus que ha venido para quedarse” y la actual situación demuestra que “la vacuna es efectiva y está funcionando perfectamente”. Recuerda que la quinta y la séptima ola también se registraron en verano y plantea la posibilidad de que una mayor vida social de las personas en verano esté detrás de que sea un periodo anual con mayor transmisión. El doctor Camacho destaca que los hospitales están tranquilos y que los pocos pacientes ingresados con COVID suelen responder al perfil de paciente mayor con patología previa. En cuanto al tipo del virus que está circulando, informa de que ómicron sigue manteniendo el monopolio, con la detección de tres subvariantes de la BA.2: la XBB.1.5 –denominada kraken–; la XBB.1. 16 –apodada arcturus–; y EG.5.1.