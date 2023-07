El artista ibicenco Vinnie Dollar se hace viral con un tema que da «luz» a los niños de la calle

«Me tocó una dura vida desde chico luchando y este tema me representa mucho»; «increíble cómo una canción puede reflejar una realidad tan dura y tan normalizada, no existen niños malos, solo niños que se han criado sin amor»; «pedazo de canción y mensaje para todos los menores en la calle». Estos comentarios son una pequeña muestra de las decenas de mensajes de elogio y admiración que ha recibido Vinnie Dollar, nombre artístico de Joan Lladó Roselló (Ibiza, 1988), por parte de los internautas que han escuchado ‘Luz’.

El videoclip de este sencillo dedicado «a esos niños a los que la vida se les tuerce», que se lanzó el 27 de abril en YouTube, ya acumula 2.131.288 visualizaciones. En Spotify la canción, de sonido «flamenco urbano» y música producida por NamodelaBeats, contaba hasta ayer con 1.311.813 oyentes, la más popular de todo el repertorio de este cantante y compositor ibicenco.

«Un mes antes de lanzar oficialmente ‘Luz’, hice con ella mucho vídeos que se hicieron virales en TikTok y en cuanto publiqué el videoclip en YouTube, grabado por Patrick Carrera, el primer día ya conseguí 150.000 visitas», comenta el autor, todavía incrédulo ante la gran acogida que ha tenido el single. «Me está contactando mucha gente a través de las redes sociales, sobre todo de Latinoamérica, que asegura que se siente muy representada con la letra de esta canción y que le está ayudando a cambiar su forma de pensar», afirma el ibicenco, consciente de que hay muchos jóvenes de barrios humildes que se pueden sentir identificados con ese niño de ‘Luz’ que, como canta en la primera estrofa, «se crió en la calle, en la plazuela, con su padre todo el día trabajando y que nunca fue a la escuela».

La canción cala porque describe una cruda realidad que afecta a millones de niños y jóvenes de todo el planeta y porque transmite un mensaje esperanzador para todos aquellos que, parafraseando a Jarabe de Palo, no han tenido la suerte de nacer «en la cara buena del mundo».

Vinnie Dollar, que estuvo en prisión, ha conocido allí a muchos jóvenes que, como el protagonista de ‘Luz’, «han crecido sin cariño, sin apoyo familiar y sin educación y que no han conocido otras opciones en la vida que la de traficar o robar». Su canción busca remover conciencias, que la gente se ponga en la piel de todos ellos y también lanzar un mensaje a estos niños de la calle para mostrarles que existen más salidas que la de delinquir. Lladó, que aclara que ‘Luz’ no cuenta su vida, sabe de lo que habla porque él, señala, ha cometido actos delictivos de joven y ha pagado por ellos. «Lo que quiero decir a esos niños y a esos jóvenes es que es que no cometan los mismos errores que yo», insiste.

"La música me ha salvado la vida"

La música, asegura, le «ha salvado la vida» y ‘Luz’, además de «alumbrar» la oscuridad de muchos niños en situación marginal, le ha dado a Vinnie Dollar mucha visibilidad y un espaldarazo a su carrera. Gracias al single, el artista ibicenco, que acaba de lanzar ‘Jurao’, ya tiene programado un tour que le llevará por la península y que comenzará el 30 de julio en el Mad Urban Fest 2023 de Málaga teloneando a Anuel AA.