Seguir sorprendiendo a los clientes acostumbrados al lujo en Ibiza, con la amplia oferta de hoteles de alta categoría que hay en la isla, parece una tarea imposible. Sin embargo, TRS Ibiza Hotel ha dado un paso más allá, revolucionando el concepto lujo adults only con una propuesta all inclusive para un verano inolvidable en Ibiza. ¡Déjate cuidar en tus próximas vacaciones!

El único 'adults only' con servicio 'all inclusive' de lujo en Ibiza

¿Sabías que TRS Ibiza Hotel es el único alojamiento adults only con servicio all inclusive de lujo en la isla? Con una ubicación impresionante, en Cala Gració (San Antonio), este hotel de Ibiza centra todos sus esfuerzos en aportar detalles que aporten un plus de calidad a cada uno de sus servicios.

Si ser huésped de este establecimiento es toda una experiencia, cuando además se disfruta del Infinite Indulgence, el todo incluido premium, el placer se desborda. Se trata de una reinterpretación del servicio all inclusive para que los clientes satisfagan sus caprichos gastronómicos, se deleiten con los mejores licores y cócteles y se relajen en su centro de bienestar (Zentropia Palladium Spa & Wellness), además de disfrutar de actividades de entretenimiento o espectáculos.

Los clientes pueden alojarse en TRS The Signature Level, un régimen de beneficios y servicios VIP para llevar la experiencia al nivel más alto. "Una nueva manera de vivir el lujo incluso fuera de las fronteras del hotel", indican desde Palladium Hotel Group, al que pertenece TRS Ibiza Hotel.

Con esta opción, los huéspedes tienen una serie de servicios y espacios exclusivos como check in privado, zona exclusiva de hamacas en Gravity Sky Lounge o el programa Dine Out, que permite salir a disfrutar en otros restaurantes del grupo como The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza y The Beach by Ushuaïa Ibiza, Tatel Ibiza, Llum Pool Premium Club, Kaixo Ibiza Epic Infity Lounge, Minami o The Oyster & Caviar Bar, entre otros.

¿Y después de la cena? Los huéspedes de The Signature Level pueden poner el broche final en el club Ushuaïa Ibiza, en la icónica fiesta Childrens of the 80’s en Hard Rock Hotel Ibiza o en la discoteca Hï Ibiza.

Un hotel exclusivo en Ibiza

Con una de las mejores puestas de sol de Ibiza, relajarse al atardecer es todo un placer para los sentidos con un cóctel en la mano en Gravity, el impresionante sky lounge de TRS Ibiza Hotel. En este excepcional espacio, los clientes pueden saborear una selecta propuesta de cócteles de autor frente a la piscina infinita con el Mediterráneo como telón de fondo. La música en vivo pone la guinda a este momento.

Además, hay otros cinco bares ubicados en el hotel, Gaia Pool Bar, Aurum Lobby Bar o ÍO, en los que disfrutar de la mejor selección de cócteles y bebidas premium junto a la piscina.

Suites con todas las comodidades en Ibiza

TRS Ibiza Hotel cuenta con diferentes categorías de alojamiento para adaptarse a los gustos y necesidades de cada cliente. En total, dispone de 378 exclusivas habitaciones, algunas de ellas equipadas con bañeras de hidromasaje.

Las vistas desde sus suites, el servicio de habitaciones 24 horas y la posibilidad de disponer de mayordomo son solo algunos de los atractivos de este hotel, donde puedes satisfacer tus caprichos más exquisitos en sus restaurantes y bares para tomar un cóctel.

Una propuesta gastronómica que alcanza otro nivel

La gastronomía es uno de los pilares del bienestar durante las vacaciones. TRS Ibiza Hotel cuenta con un variedad de restaurantes para dar respuesta a los caprichos de sus comensales.

Gaucho, cocina de autor en un tradicional 'steak house'

Gaucho es un exquisito restaurante de estilo colonial que cuenta con espacios interiores y exteriores de inspiración ibicenca. La cocina de autor brilla en sus fogones con un concepto gastronómico basado en el tradicional steak house, donde se realiza el mestizaje de técnicas antiguas y actuales, combinadas con los matices más inusuales de las distintas parrillas del mundo.

¿Qué comer en Gaucho? Algunas de las recomendaciones son el entrecot al carbón, rodaballo con jugo ligero de pescado, boletus y calçot o ceviche de corvina con leche de tigre y mantequilla son algunos de sus platos estrella. Todo ello haciendo uso de nuevas texturas, formas, aromas y sabores, y con una presentación exquisita y minimalista.

Helios, cocina mediterránea en platos frescos y actuales

Helios presenta en TRS Ibiza Hotel una exquisita propuesta mediterránea que lleva el lujo más sibarita a un plano más informal, a través de unos platos frescos y actuales que representan a la perfección tanto la isla como el resto del mediterráneo.

¿Qué comer en Helios? Su sutil toque asiático convierte a este restaurante en una experiencia única donde disfrutar de platos que estimulan los sentidos como un bacalao frito con mayonesa de chipotle y manzana o un delicioso steak tartar.

Capricho, 'show cooking gourmet'

Capricho es un show cooking gourmet en el que se puede degustar una selección de exquisitos mini platos y cuidadas creaciones, que combina la gastronomía tradicional y contemporánea. En línea con la estética colonial, el entorno de este sublime restaurante destaca por las tonalidades verde agua, que se fusionan en sus tres espacios con los tonos blancos y de madera natural.

¿Qué comer en Capricho? Escoger un solo plato sería misión imposible. ¡Déjate seducir por los sabores y prueba un poco de cada cosa! Destacan los ahumados y marinados, y los encurtidos caseros, a los que acompaña una selección de pintxos, elaboradas carnes y pescados, o guiños a platos propios de la gastronomía italiana.

¿Dónde está TRS Ibiza Hotel?

TRS Ibiza Hotel está situado en uno de los paisajes más bonitos de la isla, en Cala Gració, en el municipio de San Antonio.

Más información: 971579466

Si quieres darte un capricho este verano, reserva ya tu habitación en TRS Ibiza Hotel, el alojamiento de lujo de Palladium Hotel Group donde la máxima categoría sube de nivel.