Denuncia de los profesores de los agresores sexuales de Badalona: "No nos dejan abordar el caso en el aula"

"Tenemos una enorme situación de indefensión: nos han ordenado no hablar del tema (de las violaciones grupales cometidas por menores) con los niños en clase", lamenta una profesora de secundaria de Badalona (Barcelona) que prefiere mantenerse en el anonimato apuntando al Departament d'Educació, responsable último de los centros educativos catalanes.

Educación niega que la orden haya salido de la 'conselleria': "Hemos puesto una unidad a su disposición"

Uno de sus alumnos es un niño de 13 años que ha participado en una de las ocho violaciones grupales denunciadas en la ciudad. Los niños preguntan, hablan del tema, pero los docentes no pueden intervenir. Según esta escuela, la directriz es común a todos los centros donde están escolarizados los menores implicados en las agresiones. "Estamos hechos polvo", confiesan los profesores. Educació niega que la orden haya salido de la 'conselleria': "Se ha puesto una unidad para acompañarles en el tratamiento de estas cuestiones", aseguran.

La directriz la han recibido aquellos centros educativos donde están escolarizados los menores implicados en violaciones

Esta docente decide hablar con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, bajo una condición: que no se sepa el centro educativo donde trabaja ni tampoco su nombre. El temor entre los profesores es brutal, pero su diagnóstico es clave para entender lo que está ocurriendo en la ciudad. Ella lleva varias décadas trabajando entre los barrios de Sant Roc y la Salut, pero lo que ha vivido este curso no lo había visto jamás. "Se ha gestionado muy mal", dice en relación a las agresiones sexuales.

"Los niños preguntan y no entendían por qué el barrio montó una fiesta cuando uno de los menores salió de un centro juvenil"

El vídeo de la violación a una niña de 11 años en noviembre corrió como la pólvora. No es el único, hay imágenes, dice la maestra, de otras agresiones grupales. Los centros escolares no se enteraron hasta cuatro meses después, cuando el caso llegó a la prensa. Al menos cuatro implicados, tres de ellos menores de 14 años, han sido trasladados a otros institutos. Fuentes municipales explican que uno de ellos estuvo tres meses apartado en un despacho del centro, hasta que la Generalitat Catalana logró trasladarlo a una aula educativa especializada para estos casos.

En todo este proceso, la comunidad educativa solicitó a Servicios Sociales, a pesar de que estos no tienen las competencias, el traslado de estos menores a otros centros educativos. Una petición que se entiende si recordamos las amenazas que recibía un hermano de una víctima, que requería escoltas para ir al colegio. Esta familia optó por marcharse de Badalona.

La sensación de desamparo entre los docentes es total. "No podemos abordarlo porque nos han prohibido tratarlo con el argumento de que hay que proteger a los menores. Si tienes un chaval en clase en estas condiciones podrías intervenir, pero no nos dejan. Es muy duro tener que esquivar la conversación", sigue esta docente. Los niños siempre preguntan. Por ejemplo, cuando uno de los menores salió del centro de menores y en el barrio se montó una fiesta. "Nadie entendía lo que pasaba, le recibían como un héroe... se nos revuelven las entrañas y no podemos decir nada", se queja esta profesora. Explica que algunos docentes de la ciudad han pedido expresamente a sus directores hablar de la violencia sexual en las clases, con o sin la presencia de los agresores. Y en varios casos han recibido un 'no' por respuesta.

La Conselleria d'Educació asegura que esta orden no la han dado ellos. "No hemos dado la orden de rehuir el abordaje de las agresiones en Badalona", aseguran a este diario fuentes del Departament. Prueba de ello, dicen, es que han puesto a la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) a disposición de alumnos y docentes. El objetivo, "acompañarles en el tratamiento de estas cuestiones desde el punto de vista psicológico", siguen desde Educació. Sin embargo, no pueden precisar a cuántos alumnos de Badalona se ha atendido porque no se contabilizan los casos concretos.

Normalizar las palizas y el porno

A estos profesores no les sorprenden las actitudes misóginas de estos niños tan vulnerables. Unas actitudes que aseguran que han ido a más en los últimos años. "Tenemos auténticas batallas campales para hacer actos feministas el 8M. El machismo de algunos niños es muy bestia", cuenta. Esta profesional suele oír de boca de los niños frases del estilo 'la mujer debe someterse al hombre', 'los gais irán al infierno' o '¿tu marido no te pega?'. Les tiene que explicar entonces que las orgías o 'gang bang' que ven en internet son un montaje del cine porno. "Ellos piensan que esas mujeres están disfrutando".

'La mujer debe someterse al hombre' o '¿tu marido no te pega?' son algunas de las frases que los profesores oyen a estos menores

Y más: cuando en el centro han organizado talleres sobre roles de género, los docentes ven que los niños tienen interiorizadas las palizas a las mujeres. "Si les toca hacer de chicas, lo primero que hacen es cubrirse la cara para que no les peguen... cada vez es más duro", sigue.

"Necesitamos programas para combatir el absentismo escolar en los que estos niños se sientan útiles"

Es habitual que algunos de estos alumnos no asistan a escuela. Un absentismo récord, y crónico. "El problema es que no le ven utilidad: o se dedicarán a la chatarra, o al mercado ambulante, o al mundo de la droga, o sobrevivirán con las rentas sociales... no ven la necesidad de estudiar", explica, especialmente refiriéndose a los padres, pero también a los niños. Luego está el factor académico. "Si van, sacan malas notas. Y si les dices que lo hacen mal... llevan muy mal la frustración. Necesitamos programas en los que se sientan útiles para motivarles", añade.

Ciudad segregada

Otro de los problemas que arrastran estos barrios es la segregación escolar. Escuelas muy complejas, con alumnos muy complejos y muchas necesidades sociales. "Es uno de los problemas más graves que tenemos en la ciudad, los guetos educativos. Hay que acabar con esta segregación", se queja Òscar Morales, portavoz de la asociación de familias de alumnos (aFFac) en Badalona. El último ejemplo, un barrio residencial con viviendas de lujo que se está construyendo al lado de Gorg y Sant Roc. "Para que estos niños no se junten con los del barrio están ampliando la zona escolar del centro de modo que puedan ir a escuelas del centro: es un tremendo error", sostiene Morales.

Este jueves se ha convocado una reunión del Consell Escolar Municipal en la ciudad. Asisten direcciones, docentes, asociaciones de familias y alumnos, entre otros agentes implicados. En el último plenario todos salieron llorando. Una de las madres de las niñas agredidas levantó la voz y preguntó por qué todo se había hecho tan mal. "Este jueves no sé si vamos a hablar del tema", responde uno de los asistentes.