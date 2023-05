Los vecinos del barrio San Jorge de Alfafar denuncian por acoso inmobiliario a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esta empresa pública amenaza mediante burofaxes y llamadas telefónicas a estas personas con desalojarlos de sus viviendas si no realizan los pagos correspondientes a pesar de tener los contratos en vigor.

Más de treinta personas de la población han recibido una carta enviada por la inmobiliaria Hipoges, gestora de Sareb, donde estos afirman que los vecinos no están cumpliendo los pagos y deben abandonar las viviendas de forma inmediata, aunque han sido 14 los que de momento han denunciado la situación en Conselleria de Vivienda, entregando un registro de entrada en el Ayuntamiento de Alfafar.

"Estamos hartos. Después de mandarnos la carta diciéndonos prácticamente que éramos okupas de nuestra vivienda, nos mandaron otra pidiendo disculpas pero sin reconocer que teníamos contrato. No queremos vivir con esta incertidumbre", dice una de las vecinas.

El cambio de gestoría por parte de a Sareb de La Haya a Hipoges probablemente es la causa de esta situación, ya que, a pesar de tener contrato de alquiler en vigor, incluso de un año, la mayoría de vecinos siguen sin pagar la mensualidad. "Nos dijeron que nos domiciliaban los recibos. En febrero les reclamé que no me había cobrado ninguno y que no me los pasaran todos s a la vez, como han hecho con un vecino que le han pasado seis mensualidades juntas. Yo no puedo pagar tanto dinero y me dijeron que me lo pasarían poco a poco, pero eso fue en febrero y siguen sin cobrarme nada, y tengo miedo de quedarme sin piso", señala una afectada, quien ha agradecido el apoyo que les está dando el consistorio.

Y es que el Ayuntamiento de Alfafar ha organizado diferentes reuniones con los afectados, asimismo, ha ofrecido asesoramiento a estas personas con la ayuda del equipo de abogados de El Rogle y con la abogada de los servicios sociales. “La asesoría jurídica del ayuntamiento, estamos en contacto con los afectados y estamos buscando soluciones familia por familia” afirma Fina Carreño, concejala responsable del Ayuntamiento de Alfafar.

El bloque de edificios afectado fue comprado por Sareb en agosto de 2020, así pues, desde su adquisición, los vecinos no han parado de recibir cartas por falta de pago, aunque los alquileres siguen en vigor y todos los pagos están al corriente.

Acudirán al Síndic

Los vecinos hartos de recibir cartas y burofaxes por impagos falsos han presentado una petición a la Conselleria para detener este acoso. Los afectados cuentan con la ayuda del Ayuntamiento de Alfafar y lo pondrán en conocimiento del Síndic de Greuges, defensor del pueblo en la Comunitat Valenciana, además, la denuncia ha sido supervisada por la abogada de servicios sociales.

El Ayuntamiento de Alfafar afirma que no se puede consentir este acoso, ya que además de que los contratos siguen vigentes, el Gobierno de España está activando protocolos para poner fin a la crisis de acceso a la vivienda, algo que se contradice con los actos realizados por Sareb. “Nuestros vecinos están sufriendo un acoso absolutamente innecesario, las empresas públicas deberían revisar sus protocolos porque si no predicamos con ejemplo, ¿quién lo hará?” declara Juan Ramón Adsuara, alcalde del municipio".