Ibicine abre su Sección Oficial de Largometrajes con ‘En temporada baja’

La película ‘En temporada baja’, del ibicenco David Marqués y protagonizada por Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla, Fele Martínez, Ana Milán, Nacho Fresneda y Marta Belenguer, inauguró ayer las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes del festival Ibicine en el Teatro España de Santa Eulària. Este filme está nominado a los Premios Astarté del Jurado a Mejor Largometraje de Ficción, Antonio Resines a Mejor Actor Protagonista y David Marqués a Mejor Dirección. Dichos galardones se entregarán en la gala de clausura del próximo sábado en el Cine Regio. Además, ayer por la tarde también tuvo lugar la Sección Paralela de Cortometrajes de Escuela, donde los espectadores pudieron disfrutar de ‘Candeza’, de Ana Calle del Instituto del Cine de Madrid, ‘Lo que no se cuenta’, de Ginés Cárceles de EFTI, y ‘Volunteers’, de Gabriel Fiuzza de la Escuela de Cine de Ibiza.

La proyección de ‘En temporada baja’, que se estrenó en salas de cine el pasado 14 de abril, fue precedida de una alfombra roja por la que pasaron uno de los protagonistas de la película, Fele Martínez, y el propio director. «Ibiza es mi casa y no encuentro mejor sitio para dar a conocer esta comedia con la que todos, por un personaje o por otro, nos podemos sentir identificados. Tengo muchas ganas de volver a rodar en la isla y de seguir estrenando todos mis proyectos aquí», subrayó David Marqués. «Yo hago las películas para mi yo espectador, pero una vez entras a la industria es más complicado y para gustarle a todo el mundo ya cambian las cosas», destacó el cineasta ibicenco en el coloquio posterior a la proyección de la cinta. «Ahora estoy en la postproducción de lo más grande que he hecho, es un thriller y se estrena en noviembre. Un cambio de género, que además es mi favorito. Me apetecía hacerlo hace mucho tiempo y por fin lo he conseguido», adelantó también el director de ‘En temporada baja’.

«Siempre he tenido suerte en los repartos, pero creo que esto ha jugado en contra. Trabajar con ellos ha sido genial y son muy profesionales, pero son películas muy pequeñas con un presupuesto muy bajo y a estos proyectos se les juzga como si fueran grandes proyecciones. Yo intento que se note, pero hay momentos en que no hay manera», concluyó David Marqués.

La directora de Ibicine, Helher Escribano, también estuvo presente en el debate y quiso agradecer «el trabajo de todos los cineastas y el gran interés que demuestran por este festival que, poco a poco, se va haciendo más grande y que queremos que siga siendo así».

‘Tregua(s)’, de Mario Hernández; el documental ‘A cero.5’, de Gonzalo Suárez; ‘Petricor’, de Victòria Morell, y ‘Amigos hasta la muerte’, de Javier Veiga, serán las películas de esta Sección Oficial de Largometrajes que se proyectarán hasta el próximo viernes.

Cortometrajes de Escuela

Ayer por la tarde también cobró vida la Sección Paralela de los Cortometrajes de Escuela en el Teatro España, donde se proyectaron ‘Cadenza’, ‘Lo que no se cuenta’ y ‘Volunteers’.

El trabajo de Ana Calle, alumna del Instituto de Cine de Madrid, ‘Cadenza’, habla sobre el hecho de que parece que cumplir 30 años es el fin de una era: la juventud.

Ginés Cárceles, alumno de EFTI, ha creado ‘Lo que no se cuenta’, la historia de Lucas, un chico de 20 años que lleva toda su vida huyendo del reflejo de su padre, de 50 años, para darse cuenta de lo mucho que se parece a él.

‘Volunteers’, es el cortometraje dirigido por Gabriel Fiuzza, alumno de la Escuela de Cine de Ibizaa, un trabajo que narra la historia de Sonia, una persona que está a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida: la primera expedición ciudadana a Marte. Pero primero tiene una misión mucho más difícil, que es despedirse de sus seres queridos.

