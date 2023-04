Las Jornadas gastronómicas Sabors de Primavera, centradas en la promoción de los productos de temporada, se desarrollarán entre el 18 de abril y el 19 de mayo, organizadas por la Pimeef y el Consell de Ibiza.

Los protagonistas de las jornadas de esta temporada serán el pollo payés, la patata roja de Ibiza, el pez raya y la sobrasada, con los que una veintena de restaurantes de la isla «han elaborado deliciosos menús, basados en los productos locales y Km0 que nos ofrecen esta primavera el mar y la tierra de la isla», señalaron ayer en la presentación, que tuvo lugar ayer en el centro de Formación Profesional de Can Marines.

«La mar, la huerta, el secano, el olivar o el viñedo, la diversidad de paisajes y un clima mediterráneo suave nos ofrecen una diversidad de ingredientes que cambian al ritmo de las estaciones y que constituyen la base de nuestra cocina», aseguraron.

Los restaurantes ofrecerán menús a 25 € (bebida no incluida) o 40 € con copa de vino de la tierra, y todos incluyen pan y aceite de Ibiza como aperitivo. Los restaurantes que participan en esta edición son el Club Náutico Ibiza, Tierra de Ibiza, Sa Nansa, Ca n’Alfredo, Sa Nova Plaça y 180º Ibiza Gastrobar de Vila; Grill Sant Antoni, Zebra Steak & Grill, Hostal Marí y Es Rebost de Can Prats de Sant Antoni; Can Cosmi, Oleoteca Ses Escoles, Can Caus, Ca na Ribes y Royalty de Santa Eulària; Ca na Sofía, Taste of Salia, Club by Sa Nova Plaça de Sant Josep, y Can Gat y Ses Arcades de Sant Joan.

Gastroeventos

Además de los menús en restaurantes se han programado seis gastroeventos durante los próximos dos meses. El primero tendrá lugar hoy mismo. Se trata de una visita guiada a la Bodega Can Maymó de Sant Mateu, acompañada de una degustación, de 12 a 14 horas. Para este y los demás es necesario registrarse previamente en restauracio@pimeef.com.

El 21 de abril habrá una visita a la fábrica de hierbas ibicencas Marí Mayans; el 29 de abril un taller de elaboración de flaó en Es Graner - Can Coves; el 29 de abril una visita a las colmenas del Rafal Trobat; el 6 de mayo una degustación de aceite en el Trull de Ca n’Andreu de Sant Carles , y el 13 de mayo una visita guiada a la finca hortícola de Can Pol, que produce tomate, fresón y patata.