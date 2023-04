Fundación ONCE apoyó a 23 entidades sociales de Balears durante 2022, gracias a distintas convocatorias para fortalecer y promover el tejido asociativo en pro de «la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad». Según explicó ayer la fundación en un comunicado, esto significa un 4,5 por ciento más que en 2020, el año del estallido de la pandemia.

Las 23 organizaciones desarrollaron 32 proyectos que se centraron en el empleo, la formación y la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales.

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, remarcó que para construir una sociedad más justa y solidaria «es necesario tener un tejido social fuerte en el que las propias personas con discapacidad sean protagonistas y partícipes de sus proyectos de vida a través del movimiento asociativo organizado». «Desde el nacimiento de Fundación ONCE, y por lo tanto del propio Grupo Social ONCE, trabajamos por el fortalecimiento de dichas organizaciones y desarrollamos programas e iniciativas que tratan de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad», dijo.

A lo largo del año las organizaciones que lo deseen pueden presentar sus iniciativas tanto a la convocatoria general de ayudas como al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, al Programa Operativo de Empleo Juvenil y a los programas ‘Uno a Uno’ y ‘Psicosocial’.

Para este ejercicio de 2023, Fundación ONCE contará con un presupuesto de 118,5 millones de euros que se destinarán en un 60 por ciento a la promoción de la formación y el empleo de las personas con discapacidad y en un 40 por ciento a acciones dirigidas a programas de accesibilidad universal.