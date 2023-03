Muchos de nosotros experimentamos los celos con mucha intensidad y a menudo no podemos librarnos de ellos. Si tú también lo padeces, sobre todo hacia los ex de tus parejas, ésta podría ser la razón.

El amor es maravilloso, complejo, fascinante y poderoso. Sabemos que este sentimiento mueve el mundo y a todos nosotros. A menudo hay parejas que parecen estar destinadas. Y otras en las que hay que construir el amor, mano a mano y día a día. El problema es que, a veces, algunos de nosotros tenemos fuertes problemas con nuestros propios celos. Y, en particular, sienten este sentimiento hacia las ex o ex novias de su pareja actual. Si tú también lo sientes, he aquí cuál puede ser el motivo.

Si a menudo no soportas a los ex de tu pareja o a sus ex novios, puede que estés experimentando celos retroactivos. Seguro que mucha gente no ha oído hablar de este tipo de sensación, pero en realidad es muy común. Y si a menudo te encuentras resentido con tu pareja o con las antiguas relaciones de pareja, puede que tú también lo estés experimentando. Veamos qué son concretamente los celos retroactivos y cómo surgen.

He aquí las razones que le llevarán a experimentarlo

Los celos retroactivos consisten en sentirse así por las relaciones anteriores de su pareja. Y esto ocurre incluso si estas relaciones nunca han creado realmente problemas en la pareja actual. A menudo surge un enfado muy fuerte al pensar que nuestra pareja ha sentido algo muy fuerte por otra persona. Así, la implicación emocional, aunque sea en el pasado, es lo que hace que la pareja que experimenta celos retroactivos se sienta frustrada.

Las causas de los celos retroactivos pueden ser muchas y variadas. En primer lugar, la causa podría encontrarse en la inseguridad que uno siente y en la baja autoestima. De hecho, podría existir el temor de que nuestra pareja se haya sentido más implicada por su ex. O que, en todo caso, sientan mayor estima por estos últimos que nosotros. A veces, entonces, puede ser culpa de traumas relacionados con otras parejas de nuestro pasado, que no nos hicieron sentir apreciados. O bien, podría ser la causa de la posesión debido a razones más profundas que van más allá de la relación. Así que, si te estás preguntando por qué tengo celos de todos los compañeros o compañeras anteriores de tu pareja, puede que ahora tengas la respuesta.