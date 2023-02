Cultura, charlas, salud, deporte y mucho más en el programa del 8M del Ayuntamiento de Sant Josep, que ayer presentó, a través de la concejalía de Igualdad, todos los actos programados con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde el equipo de gobierno local señalan que han apostado «por la cultura como herramienta de reivindicación y concienciación». El acto central tendrá lugar el 8 de marzo a las 12 horas con la lectura de un manifiesto delante de la sede del Consistrorio. Cabe recordar que la programación ya arrancó el viernes con la jornada dedicada al cine por la igualdad en el marco del Ibizacinefest, el FEM-Cine, que se llevó a cabo en el Centre de Cultura Can Jeroni, y se reprende este domingo con la Cursa Solidària del Dia Internacional de la Dona, que tendrá lugar en la pista deportiva de Can Raspalls con salida a las 11.30 horas. El mismo día, a las 19 horas, habrá sesión musical en el Auditorio Caló de s’Oli con el espectáculo ‘Abba Strings: Una història de dones’. El nueve de marzo la dietista Bàrbara Munar, especializada en climaterio y menopausia, impartirá una ponencia sobre alimentación saludable durante la menopausia y presentará su libro ‘Reinas sin reglas: claves nutricionales para la salud femenina a partir de los 40’. Será a las 20 horas en Can Jeroni. El viernes 10 de marzo será el turno del espectáculo ‘Mamá mía’, de la compañía Maracaibo Teatro, dirigido a los centros de secundaria del municipio en un pase matinal en el Auditorio Caló de s’Oli. De todos modos, al día siguiente habrá una segunda sesión a las ocho de la tarde, esta vez para el público general, en este mismo espacio cultural de Cala de Bou.

También el viernes, la biblioteca de Cala de Bou acogerá la sesión de cuentacuentos ‘Tots iguals però diferents’ a partir de las 17 horas a cargo de David i Monma. Hay que inscribirse en el correo biblioteca.caladebou@santjosep.org. Una hora más tarde, Laura Mandarina llevará sus ‘Cuentos desenvueltos’ a la biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi, para lo que hace flata inscribirse en bibliosantjordi@santjosep.org. La última cita del viernes será con la película ‘En un muelle de Normandía’, que se proyectará a las 20 horas en el Centre de Cultura Can Jeroni. Por otro lado, hasta el 9 de marzo continúan los talleres de plantillas feministas dirigidos por Lucía Ortín con el alumnado de primero de la ESO del IES Sant Agustí. Además, entre el seis y el 17 de marzo en la biblioteca de Sant Jordi se podrá visitar un «escaparate violeta» con una recopilación de libros sobre feminismo que también se ofrecen en préstamo. Estos días también se celebra la VII edición de Microrelats La Dona, en la que participan alumnos de tercero de ESO de los centros de secundaria del municipio. En Can Jeroni se expondrán entre el 9 y el 12 de marzo los trabajos presentados en el V Concurs de Fotografia Dones 2022. El horario es de sábado a domingo de las 11 a las 13.30 horas y de las 18.30 a las 21 horas. Desde el Ayuntamiento informan, además, que ya se ha abierto el plazo para presentar las fotografías que quieran optar a los premios Dones 2023, en la que será la sexta edición. En la presentación de este programa, la concejala de Igualdad, Guadalupe Nauda, señaló que la lucha por una sociedad más inclusiva y justa «es más necesaria que nunca porque hay quien amenaza todo aquello en lo que se ha avanzado»: «No debemos dar nada por seguro, hay que estar alerta», añadió.