La Policía de Palma libera a Tom, un perro mestizo que llevaba diez años encadenado y a la intemperie en una finca rústica Agentes de la Policía de Barrio localizan al animal en una casa de la barriada de Son Anglada y abren expediente al propietario por si procede sanción por maltrato - Voluntarios de Son Reus, donde el can ha sido trasladado, advierten de que no será fácil recuperarlo, pero no cierran la puerta de la esperanza