"Se puede plantear, pero coordinadamente con el mundo fallero. Sí: se podría plantear. Pero a la vez hay que entender que estamos en una ciudad en la que la pirotecnia forma parte de su cultura como elemento fundamental". Así se refirió el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a la posibilidad de que las bandas horarias en las que está prohibido el disparo de pirotecnia en Fallas se pudiera llegar a ampliar con un horario de mediodía.

Se trata, en concreto, de una iniciativa movida a través de una plataforma de recogida de firmas. En ella se pide que no se pueda disparar pirotecnia entre las 14.30 y las 16.30 horas con objeto de respetar un tiempo para que los animales de compañía puedan salir a la calle. Se trata de uno de los ratos que se suelen utilizar, junto con la primera hora de la mañana y la última de la tarde, para que los perros salgan a hacer sus necesidades y a moverse.

Ribó, preguntado al respecto, aseguró que "se ha de conjugar los elementos. Yo tengo un animal de compañía (en este caso, un gato) que le molestan profundamente los petardos. Y también hay personas que les molestan mucho. Pero no debemos olvidar la importancia que tiene la pirotecnia".

Actualmente hay un horario en el que se prohibe expresamente el disparo de pirotecnia. Tanto la profesional como, sobre todo, la realizada por las personas. Se trata de las horas de noche -entre 2 y 7.30 horas-. Una restricción que fue instaurada hace pocos años y que era solicitada también por los propios falleros para tratar de coaccionar a aquellas personas que hacen un uso indebido de la pirotecnia, ya que en ese horario es el más proclive para los desmanes.

"Horario de siesta"

Ese nuevo horario coincide también el de siesta, que teóricamente se tiene que respetar fuera de la temporada fallera a la hora de no hacer ruido, por ejemplo, con obras. Pero la petición roza los límites del propio programa de festejos, tal como ha dicho el alcalde: "La franja hay que verla porque es la hora de las 'mascletaes', aprovechando que es una hora de comer". Si la nocturna es la pirotecnia propia de incontrolados, la de la hora reclamada ahora es un espacio habitual para los niños, que suelen sacar sus cajas después de la comida.

Imposible impedir a las dos y media

En concreto, nunca podría ser a partir de las dos y media, puesto que esa hora es la habitual de numerosas comisiones para hacer sus disparos -se evitan las dos de la tarde para no coincidir con la municipal-. De hecho, algunas de las 'mascletaes' emblemáticas, como la de Obispo Amigó-Cuenca, es precisamente a las dos y media y otras llegan incluso a dispararse a las tres.

Tratando de nadar entre las dos aguas, Ribó también admitió que las molestias a los animales son reales. Hace apenas unos días se ha suscitado la misma cuestión con la nueva ubicación de los castillos y las objeciones que ha presentado l'Oceanogràfic por el presunto estrés que podría suponerle a una parte de los animales allí alojados.

"Vamos a estudiarlo todo. Para causar los mínimos perjuicios, primero a las personas y después a los animales".

La relación entre Fallas y animales de compañía no es siempre fácil. Y aparte de tratar de realojarlos en las habitaciones más interiores de las viviendas, los propietarios suelen echar mano de fórmulas de todo tipo, incluyendo el traslado a otros domicilios o chalets o la entrega temporal a un refugio. Por contra, también hay comisiones que han intentado hacer acciones de integración creando las "comisiones caninas".