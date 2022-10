La variedad de las actividades en torno al yoga y la meditación en un espacio tan inusual como la ciudad de Ibiza fueron dos de los grandes atractivos de Discovering Yoga, la primera jornada sobre estas disciplinas organizada, el domingo 23 de octubre, por Diario de Ibiza, Pure Ibiza Radio y WhiteYoga Ibiza con el patrocinio de Six Senses Ibiza y la colaboración de Amnesia, Cova Santa, The Longevity Suite, L’Alchimista y About Stories.

Unas ochenta personas disfrutaron de una jornada inédita en la que participaron experimentados practicantes de yoga junto a quienes descubrían esta disciplina por primera vez, así como deportistas que nunca habían hecho una sesión de meditación con quienes utilizan estas técnicas habitualmente. Una de las asistentes, Gabriela Sayago, monitora de fitness, se mostró muy agradecida por «la oportunidad de contar con grandes profesionales de quienes aprender técnicas diferentes. Siempre doy clases y me encanta que de vez en cuando sea yo quien las recibe», explicó. Mireia Aceituno, profesora de White Yoga Ibiza, asegura que «la variedad y la novedad de las actividades ha sido uno de los éxitos de la primera jornada de Discovering Yoga. El unir en una mañana actividades de yoga tradicional con otras más novedosas como el acroyoga o el Boxing yoga® con la meditación y el kirtan forman parte de la Ibiza más inclusiva y real». Una opinión que comparte Matt García, el fundador de Boxing Yoga®, que viajó desde Londres para participar en esta jornada. «Es un evento fantástico», dijo al tiempo que aseguró que repetirá esta experiencia. Igual que Bárbara Giner, Activity Guest Experience Maker y profesora de yoga en Six Senses Ibiza. «Es la primera vez que doy clase a casi 80 personas a la vez, ha sido una experiencia increíble, que me gustaría volver a sentir», apuntó tras acabar su sesión. También Neliah Kandisha está de acuerdo en que la combinación de yoga y meditación no solo fue un acierto sino que además generó una enorme energía positiva en la ciudad. «El hecho de organizar una actividad así en la ciudad ya es novedoso. Así que conseguir que tantas personas vibren a la vez a través del yoga y la meditación irradia una onda expansiva de positividad que llega a toda la ciudad», asegura. Tanto que para ella Discovering Yoga ha sido una auténtica revolución, opinión que comparten algunos de los asistentes que aseguran que después de terminar las actividades se sentían muy bien y en calma. Unir disciplinas tan saludables de yoga que enseñan a respirar con una sesión de Chackras Meditation y de Kirtan, cantos medicinales tradicionales de la India, a cargo de Juangui Miliffi y Valeria Booz, «irradian paz y tranquilidad aunque haya una carretera o edificios cerca», insiste Neliah. En una isla donde la música es protagonista, no podía faltar en Discovery Yoga de la mano de David Moreno, dj y y director de Pure Ibiza Radio, y Miguel Sandoval dj, que se encargaron de pinchar los temas más acordes con cada sesión. Con tanta actividad y con un calor de pleno verano, el equipo de L’Alchimista sirvió un desayuno saludable a base de zumos, cafés, tés, frutas, tartas sin gluten, sorbetes y frutas, entre otras delicias. Además los asistentes recibieron un obsequio de The Longevity Suite para probar sus tratamientos de bienestar y Giada se encargó de realizar un original maquillaje de fantasía a los asistentes.