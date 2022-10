Es el momento de disfrutar de nuevas disciplinas con Discovering Yoga

Bienestar, yoga, meditación, alimentación consciente, buenas vibraciones y música electrónica son los ingredientes de Discovering Yoga, una actividad muy especial que se celebra el próximo domingo 23 de octubre de 9 a 14.30 horas en los jardines de Diario de Ibiza.

La jornada comienza a las 9 horas y termina a las 14.30 horas, pero te recomendamos que llegues un poco antes para recibirte. Tras el círculo de bienvenida, Mireia Aceituno realizará una breve y amena charla de introducción a la filosofía del yoga, tras la que continuará con una clase de Acroyoga Basics, una combinación entre las asanas (posturas) de yoga y las acrobacias de circo o el baile acrobático. Este tipo de yoga es creativo, divertido, terapéutico y busca la confianza entre quienes lo practican.

La mañana continuará con Bárbara Giner, que impartirá una secuencia fluida de Vinyasa Yoga para todos los niveles, donde aprenderás algunos asanas, sus alineaciones y los beneficios de esta disciplina.

Tras las dos sesiones de yoga, el programa continua con Chackras Meditation con Live music que dirigirán Neliah Kandisha y Miguel Sandoval al ritmo de la música de David Moreno, dj y y director de Pure Ibiza Radio.

A mediodía llegará el descanso y el momento de recuperar fuerzas gracias al brunch saludable a cargo del L’Alchimista con una amplia variedad de zumos, cafés, tés, frutas, cakes sin gluten, tartas, sorbetes y más sorpresas.

Tras el descanso, llega el momento de practicar Boxing yoga® con el fundador de esta disciplina Matt García y Mireia Aceituno con la música de David Moreno. Matt García nos visita desde Londres para explicarnos en qué consiste, por qué y cómo nació esta vibrante combinación.

La jornada culminará con Kirtan (círculo de cantos) con Juangui Miliffi y Valeria Booz, una práctica espiritual milenaria originaria de la India, en la que se une un grupo de personas para meditar a través del canto y la alabanza a la vida que terminará con una relajación.

Todas las actividades se realizarán en los jardines de Diario de Ibiza. No olvides comprar tu entrada en la web club.diariodeibiza.es. Además, con cada inscripción recibirás un código para suscribirte durante un mes gratis a la edición online de Diario de Ibiza. El precio es de 18 euros y de 24 euros si la adquieres el día de la celebración antes de entrar.

Discovering Yoga está organizado por Diario de Ibiza, Pure Ibiza Radio y WhiteYoga Ibiza con el patrocinio de Six Senses Ibiza y la colaboración de Amnesia, Cova Santa, The Longevity Suite, L’Alchimista y About Stories.