26 kgs: la sandía más rica de Ibiza es de Sant Carles

Según donde se adquiriera, la sandía que ayer ganó tanto el premio a la más sabrosa como a la más grande (25,95 kilos) costaría entre 22 y 42 euros, un dulce dineral: actualmente se cotizan entre 0,8 y 1,6 euros el kilo. Toni Colomar Colomar, Toni Pep March, es el agricultor que extrajo de su finca de Sant Carles esos casi 26 kilos. No es la primera vez que se lleva el galardón del Campeonato Mundial de Sandías, que ayer celebró su quinta edición: con este, este pagès de 65 años ya ha vencido en tres ocasiones, más el segundo galardón cosechado en 2021 en la modalidad de la más dulce.

Hasta el propio Colomar, padre del actual presidente de Agroeivissa, Iván Colomar, estaba sorprendido por el colosal tamaño de su cucurbitácea: «Normalmente, las mías no pasan de 22 kilos», aseguró. La campeona de 2021 pesó 20 kilos, pero se ve que este año ha sido excepcional: de las 11 concursantes, sólo tres pesaron menos de 20 kilos y hubo dos que se acercaron a la ciclópea de Toni Pep March (23,7 y 24,7 kilos, esta última de Toni Terassa, uno de los fundadores de la cooperativa).

¿Por qué es tan grande? «El secreto es visitarlas muy a menudo», contaba el agricultor medio en broma. «Y el abono natural, mucho estiércol», dijo más en serio. Anualmente recolecta en torno a 60 toneladas de sandías y 50 toneladas de melones.

Se supo enseguida cuál era la más pesada. Bastó que uno de los trabajadores de Agroeivissa la cogiera de la caja donde estaba depositada y, al elevarla, exclamara «puajjjj», como si hiciera harterofilia. «Agua y buen tiempo», son los dos condicionantes que, según Pep Mayans, gerente de la cooperativa (que se encargó de rajarlas para la cata) , se necesitan para que alcancen semejantes volúmenes. Los de este año parecen ser los más adecuados, a tenor de lo visto ayer. La vencedora fue cultivada en el mes de marzo: «Las de esa época tardan unos 120 días en madurar. En agosto se recogerán las que plantaron en junio: estas necesitan, debido al calor, sólo 60 días de maduración», explicó Mayans. Eso sí, con riegos matutinos y vespertinos: «Si no, no podrían aguantar estas temperaturas». Esas sí que serán dulces.

Al concurso de la más sabrosa se presentaron una docena de frutos (uno de los agricultores sólo participó en esta modalidad y renunció a la de peso), tres más que en 2021 (este año se permitió participar a agricultores que no fuesen socios de Agroeivissa), y volvió a ganar Toni Pep March. El jurado estuvo compuesto por Sonia Torres, directora de Ecofeixes (que, de paso, llevó una sandía del presidente de su asociación, Toni Tur, Secorrat); Esther Terassa; Josep Lluís Joan, técnico de Promoción y de Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza; Xavier Conesa, gerente de la Cooperativa de Santa Eulària; Maria Torres, trabajadora de Agroeivissa, y Eva Orvay, su hija. Tras catar cada una (algunos varias veces, no se sabe si para confirmar su voto o por golosos), debían puntuarlas del cinco al 10. Ni qué decir que tras conocerse las premiadas, los asistentes no perdieron la ocasión de probar las sandías participantes.