La Asociación de Madres y Padres (Amipa) del colegio Can Misses criticó ayer a la gerencia del Institut balear d’infraestructures i serveis educatius (Ibisec) por no habilitar un comedor escolar «en condiciones» en este centro educativo. La Amipa recordó que reivindica esta demanda desde el curso 2007-2008 y todavía no se ha dado una respuesta adecuada a las carencias de este servicio, según indicó ayer en un comunicado de prensa.

