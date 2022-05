Six Senses Ibiza ha presentado los proyectos que apoyará el Fondo de Sostenibilidad durante 2022. La presentación tuvo lugar en el hotel del municipio de Sant Joan en el que participaron los representantes de los proyectos seleccionados, que se sumarán a otros que Six Senses Ibiza apoya desde su apertura en julio de 2021. En 2022 Six Senses Ibiza apoyará 11 proyectos medioambientales de la isla.

“Antes de que Six Senses Ibiza existiese, ya queríamos que fuese un hotel sostenible”, dijo Nacho Muelas, Socio Director de Six Senses Ibiza y recordó que hace siete años se dio de alta el proyecto en BREEAM, la certificación de referencia en el ámbito de la construcción sostenible. “Ahora viene la parte importante que es la de interaccionar con la comunidad. Gracias por participar y estar implicados como nosotros en la sostenibilidad”.

Proyecto sin ánimo de lucro

El Fondo de Sostenibilidad de Six Senses Ibiza es un proyecto sin ánimo de lucro impulsado por la compañía para colaborar con la preservación del medio natural de Ibiza y el desarrollo social sostenible de la Ibiza. Anualmente, se destinan a este fondo el 0,5 por ciento de los ingresos operativos del hotel.

En la primera convocatoria del Fondo de Sostenibilidad de Six Senses Ibiza, cerrada el pasado 15 de enero, se presentaron 30 solicitudes, de las que han sido seleccionadas ocho, las cuales contarán con apoyo económico para su ejecución, total o parcial, según las particularidades y fases de cada uno de los proyectos, que en todos los casos reflejan su compromiso con al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Educación y gestión de los residuos plásticos

El Fondo de Sostenibilidad prestará además asesoramiento y supervisará la implementación para garantizar su ejecución en la forma y plazos indicados. Educación y gestión de los residuos plásticos son las dos categorías principales en las que se enmarca el grueso de los proyectos que se desarrollarán durante 2022, promovidos por las siguientes asociaciones y colectivos de la isla: Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera, Conciencia Plástica, Studio Rethink Ibiza, CEIP Torres de Balàfia, Casita Verde, Pachamama Beach, IBEEza y APNEEF (Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera).

“Queremos hacer las cosas a largo plazo y hacerlo bien. Lo que me gusta de trabajar en Six Senses es que en nuestra compañía todas nuestras decisiones van dirigidas a tener un impacto mayor que nuestra persona, que trascienden a lo individual. Estamos muy contentos de haber creado este proyecto, el Fondo de Sostenibilidad de Six Senses Ibiza, que ayude a educar a las personas, especialmente a los jóvenes, y entre todos crear un mundo mejor con las decisiones que tomamos”, dijo David Arraya, General Manager de Six Senses Ibiza.

Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera

Proyectos educativos y de gestión de residuos plásticos Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera lidera el proyecto 'El agua en la escuela', un programa educativo orientado a concienciar a los estudiantes sobre la problemática derivada del riesgo de sequía en las islas y la gestión de los recursos hídricos, conocer el funcionamiento del ciclo integral del agua y las infraestructuras implicadas en cada municipio y fomentar el análisis e interpretación de datos que sirvan para formar argumentos sobre la necesidad de usar los recursos naturales de forma sostenible. “La educación ambiental para la transformación social es una de las principales líneas de trabajo que en Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera estamos desarrollando actualmente. Nuestro objetivo es instaurar una educación ambiental en todos los colegios de la isla”, subrayaron durante la presentación.

APNEEF y la educación ambiental

APNEEF presenta el proyecto 'Educación ambiental para niños, niñas y jóvenes'. Su principal objetivo es dar a conocer la importancia del medioambiente y su cuidado a través de actividades lúdico-educativas adaptadas a las personas con necesidades especiales, sumándose como colectivo, a través del voluntariado, a la lucha contra la emergencia climática con el fin de que los participantes adquieran una conciencia destinada a fomentar hábitos y conductas respetuosas con el medio ambiente. El aprendizaje se llevará a cabo mayoritariamente en el mismo entorno natural, participando en actividades que promuevan otras organizaciones con la ayuda de expertos en medioambiente que colaboran con la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera. “Poder financiar las actividades de 2022, contando con profesionales preparados para ello, es el objetivo general del proyecto que presentamos a Six Senses Ibiza, al que se suman objetivos más específicos como que las actividades estén adaptadas cognitiva y físicamente “, explicó el representante de APNEEF.

Retirada de microplásticos

Conciencia Plástica desarrollará el proyecto 'Tamizadora de arena' para retirar microplásticos de la arena del litoral ibicenco, con la financiación de Six Senses Ibiza, junto a programas de concienciación ciudadana y economía circular. “Crear conciencia para valorar y preservar nuestro entorno es el principal objetivo”, recordó Agnès Torres Ramis, bióloga marina y coordinadora de la campaña Conciencia Plástica.

Segunda vida al plástico

Studio Rethink Ibiza, en colaboración de Plústic Lab, desarrollará el programa 'Una estrategia sobre el plástico en una economía circular'. El objetivo es activar talleres participativos dirigidos a todas las edades y públicos para fomentar una gestión local y creativa de los residuos plásticos basada en la economía circular.

La misión es dar a conocer el ciclo de vida de los polímeros de una forma participativa y fomentar su reutilización para evitar que se conviertan en un elemento contaminante. Six Senses Ibiza apoyará además la construcción de un carrito 100 por cien sostenible, alimentado por energías limpias para desarrollar talleres formativos móviles en una experiencia integral y participativa de reciclaje de plástico. “Lo que otros llaman basura nosotros le llamamos oro. Studio Rethink Ibiza no existirá sin Six Senses Ibiza. Gracias por creer en nuestro proyecto”, dijo Giada Forneris, cofundadora de este estudio de diseño circular que desde 2019 concede una segunda vida al plástico.

Espacio educativo en ciencias naturales

CEIP Torres de Balàfia de Sant Llorenç desarrolla el proyecto 'Montaje espacio científico', en el que el Fondo de Sostenibilidad financiará la compra de un microscopio y tres lupas binoculares y participará en la celebración de proyectos educativos. El objetivo del centro, que como escuela se rige por el principio ‘Educación Transformadora y Ciudadanía Global’, es crear un espacio educativo en ciencias naturales donde los niños puedan comprender fenómenos ambientales a partir de material específico, abordando el problema de los residuos plásticos en el ecosistema marino y el litoral asociado desde un enfoque ‘glocal’: hacer reflexionar al alumnado sobre la idea de que mediante acciones locales se pueden generar acciones beneficiosas o perjudiciales a nivel global. “Como colegio nuestro lema es que una pequeña escuela puede hacer grandes cosas. Queremos poner a las personas y la vida en el centro de lo que hacemos. Para ello tenemos que hablar de cosas básicas como el agua, la tierra o el aire”, dijo una de las docentes de la escuela, que cuenta con 60 alumnos y 13 profesores.

Apoyo a productores, agricultores y pequeños empresarios

Casita Verde, el centro de ecología y educación fundado por Chris Dews en 1993, va a desarrollar la 'Greenheart Guide'. Se trata de página web/app gratuita bilingüe español-inglés e integrada en Google Maps destinada a promocionar la red de asociaciones y negocios sostenibles de la isla a través de una guía digital actualizada. El objetivo es darles visibilidad para que la ciudadanía conozca qué hacen y ofrecen, apoyar a los productores y agricultores locales y a los pequeños empresarios, lo que además de fortalecer el tejido empresarial ecológico local ayudará a reducir la dependencia exterior y la consiguiente huella de carbono derivada del transporte, promoviendo prácticas de consumo sostenibles.

Amenazas que sufren las abejas en Ibiza

IBEEza trata de abordar las amenazas que sufren las abejas en Ibiza a través de la sensibilización sobre su importancia para la conservación de los ecosistemas locales dada su esencial labor polinizadora, así como su protección y cuidado. También basa tu trabajo en la búsqueda de la reducción del impacto nocivo del ser humano en el hábitat de las abejas en la isla. “Gracias a esta iniciativa de Six Senses Ibiza podemos presentar este proyecto. Las abejas están en peligro de extinción, algo que no mucha gente sabe. Sensibilizar sobre esto es nuestro principal objetivo. El 37 por ciento de las poblaciones de abeja en Europa están en declive debido al uso de pesticidas, insecticidas y a la agricultura extensiva. El 84 por ciento de los alimentos que consumimos están polinízalos por las abejas; se trata por tanto de una cuestión ambiental pero también económica y social. Su conservación es vital”, recordó IBEEza. El proyecto financiado por Six Senses Ibiza consistirá en la instalación de colmenas, talleres de sensibilización, creación de jardines-despensa de polen y néctar e instalación en el hotel de insectos polarizadores.

Retiro de micro residuos plásticos en las playas

Pachamama Beach desarrollará el proyecto 'Limpieza mecánica de playas', consistente en el retiro de micro residuos plásticos con maquinaria especializada que no requiere reposición de arena ya que su volumen no se altera en las extracciones. Durante 2022 se acometerá la limpieza de las playas del municipio de Sant Joan, con un triple impacto: medioambiental, a través de la retirada de desechos esparcidos por la playa por la acción de las personas, el cual será segregado según su condición de reciclable, devolviendo a su hábitat natural el material orgánico; sanidad, ya que el uso de la máquina genera oxidación de los parásitos anaeróbicos que hay en la arena; y conservación marina, al evitar el daño o extinción de la fauna marina por ingesta de plásticos y residuos contaminantes. “Gracias a a Six Senses Ibiza por darnos visibilidad para que este proyecto llegue a más lugares de la isla”, apuntó el responsable del proyecto.

Protección de la posidonia

Junto a estos ocho proyectos, el Fondo de Sostenibilidad apoya desde hace varios meses otros tres proyectos locales, que pasan a formar parte de las incitativas ambientales y sociales impulsadas por el Fondo de Sostenibilidad. Colabora con Ibiza Preservation en el proyecto 'Protección de la posidonia', creado para mantener un medio marino en buen estado de conservación y lleno de vida a través de la replantación y conservación de la posidonia oceánica, el desarrollo de la app MAPS (que ayudará a los barcos a fondear con la seguridad de que no lo están haciendo sobre praderas de posidonia) y escuelas de verano infantiles para descubrir esta planta endémica de las Pitiusas protegida por la UNESCO desde 1999. “Encontrar empresas tan comprometidas, con un compromiso profundo por la sostenibilidad, una convicción, es un regalo para nuestra isla. Os felicito”, dijo Cristina Ramón Guash, Fundraising Manager de IbizaPreservation.

Un mar más limpio alrededor de Ibiza y Formentera

Con Ibi Foundation, fundación creada para contribuir a un mar más limpio alrededor de Ibiza y Formentera, Six Senses Ibiza colabora ofreciendo gratuitamente a sus huéspedes la posibilidad de participar en esta causa navegando a bordo de su catamarán solar mientras que se recoge el plástico que flota en el mar. La Vela Verde, construido en 2019, es capaz de extraer entre 25.000 y 40.000 piezas de plástico cada verano. “Cada día limpiamos la superficie equivalente a 24 campos de fútbol. Navegado a dos nudos limpiamos 22.000 metros cuadrados cada hora. Nuestro objetivo es ampliar la flota para cubrir toda la isla”, informó el representante de iBi Foundation Cleanup Boat.

Protección de los erizos en Ibiza

Por último, Can Hog, la asociación creada por Adila Hiam en 2017 para proteger la población de erizos de la isla, que se encontraba altamente afectada por el tráfico rodado y el creciente aumento de serpientes. Se trata del único santuario para tratar erizos en Ibiza. Rescatan cientos de erizos que, cuando están en plenas condiciones de salud, son devueltos al medio natural. Six Senses Ibiza financia la actividad de Can Hog al tiempo que sensibiliza a sus huéspedes de todas las edades sobre el valor de esta especie en la isla a través de un juguete con forma de erizo que es la mascota del hotel y que los huéspedes pueden adquirir. La venta de este juguete también se destina a financiar el Fondo de Sostenibilidad.

Desarrollo sostenible en Ibiza

“El Fondo de Sostenibilidad es algo muy especial para nosotros ya que es un proyecto dirigido al bienestar de nuestra comunidad. Nos ha sorprendido conocer la gran cantidad de proyectos orientados a cuidar el medio natural y la calidad de las personas que viven en la isla, y que a su vez han mostrado interés en participar en la primera convocatoria del fondo. Proyectos que casan a la perfección con nuestra misión: apoyar el desarrollo sostenible en Ibiza tanto medio ambientalmente como socialmente. Es un motivo de alegría para nosotros apoyar estas iniciativas. Gracias a todos los que trabajáis cada día, de forma desinteresada, en hacer de Ibiza un lugar más sostenible y comprometido con el cuidado de la naturaleza”, concluyó Marta Cardoso, Directora Regional de Sostenibilidad de Six Senses.

Six Senses Ibiza, resort con certificación sostenible BREEAM

Six Senses Ibiza, primer resort y comunidad residencial con certificación sostenible BREEAM en las Islas Baleares, situado en una localización impresionante, en la bahía de cala Xarraca, en el extremo norte de la isla. Con vistas despejadas del atardecer y rodeado de arboledas fragantes, el complejo cuenta con 116 suites y cuevas frente al mar, además de una colección de townhouses con vistas al Mediterráneo y dos mansiones para grupos y largas estancias. Tres restaurantes y una selección de espacios gastronómicos informales y bares destacan los productos naturales, sostenibles y locales, muchos de los cuales provienen de la granja y los jardines del resort. La programación y experiencias que ofrece celebran la sostenibilidad, el bienestar pionero, la exploración culinaria, el arte, la música y la cultura.

Más información y contacto Six Senses Ibiza

Dirección: Carrer Camí de sa Torre, 71, 07810 San Juan (Ibiza)

reservations-ibiza@sixsenses.com

+34 871 00 88 75