Nacho Muelas es socio director de Six Senses Ibiza, primer resort de la cadena en España. Ubicado en la bahía de Cala Xarraca, en Sant Joan, el hotel ha sido concebido desde su diseño con criterios de sostenibilidad. Una vez en funcionamiento, el respeto al medio ambiente y los criterios sostenibles guían el día a día del hotel, por lo que Nacho Muelas alaba la legislación sobre sostenibilidad en Baleares.

Desde el punto de vista de la construcción, ¿qué impactos positivos para el medio ambiente y el territorio comporta un hotel construido bajo parámetros estrictamente sostenibles y en qué se diferencia de uno que no lo es?

Cualquier estrategia sostenible debe mencionar primero la palabra desarrollo. La acción dirigida al desarrollo sostenible será mucho mejor que otra construcción que no tenga en cuenta cómo minimizar los impactos sobre el medio. Para nosotros es una obligación realizar un adecuado tratamiento sostenible de la construcción, guiados por un sistema de reconocido prestigio y muy exigente como BREEAM.

En el caso de Six Senses Ibiza, ¿qué hace que sea un ejemplo de rehabilitación hotelera y sostenibilidad a nivel nacional e internacional?

Ser pioneros en la auto exigencia de cumplir con los requisitos que BREEAM impone para certificar nuestro acercamiento real y medible a la construcción sostenible.

Six Senses Ibiza es el primer establecimiento hotelero de Baleares en conseguir la certificación sostenible BREEAM. ¿Qué supone y qué esfuerzos y acciones se han hecho?

BREEAM es una certificación extraordinariamente exigente, con el prestigio necesario para ser una referencia. Desde que iniciamos la inscripción en el sistema en 2015 esta decisión ha guiado numerosas decisiones de diseño y construcción del hotel, por lo general más costosas en tiempo y presupuesto que haberlas obviado.

Los pozos de impulsión y retorno de agua salina para climatización implican un ahorro de más del 40% del consumo de agua, un sistema que se complementa con el control de consumo de agua en riego o de caudal reducido y corte de fugas en agua potable

El ahorro de agua del resort es un dato muy relevante. ¿Cómo se gestiona el uso del agua?

Primero se toma la decisión de implantar un sistema de aire acondicionado con intercambio de calor por agua, lo que es tres veces más eficiente que otro por aire. Estos sistemas consumen una cantidad ingente de agua. Para eliminar este problema construimos pozos de impulsión y retorno de agua salina que solo se usa para recuperar la temperatura pero no se consume ni un litro de más. Esto implica un ahorro de más del 40% del consumo de agua esperado, complementado con el control de consumo de agua en riego o de caudal reducido y corte de fugas en agua potable.

El resort es modelo en la gestión de residuos, con un especial compromiso con la eliminación de los plásticos de un solo uso.

Mucho antes de que se convirtiera en ley, Six Senses empezó a aplicar esta limitación en sus hoteles, impulsando además la producción de agua de consumo propia mediante el water bar.

¿Qué medidas reales para reducir la huella de carbono y otros impactos negativos están al alcance de la industria de la hotelería y el turismo?

La medida más relevante es el ahorro de consumo energético por un elevado aislamiento de los edificios. No hay energía más sostenible que la no consumida. Además, hemos instalado en Six Senses Ibiza placas fotovoltaicas en la cubierta de dos edificios, lo que supone un ahorro de consumo cercano al 20%. Estas medidas son más propias de un hotel de nueva construcción o renovación integral, pero siempre se puede avanzar en este camino mejorando los aislamientos existentes o renovando las carpinterías exteriores.

¿Cuál es su opinión sobre las medidas en sostenibilidad contenidas en la nueva Ley de Turismo de Baleares? ¿Considera que Six Senses Ibiza ya tiene un camino recorrido?

Todos los convencidos de que la sostenibilidad es una obligación y no solo una opción estamos encantados de que también la administración lo reconozca así y legisle para conseguirlo. Esperamos que esa aproximación legal y su aplicación y control sean tan profesional como este tema tan importante merece, y no se utilice gratuitamente solo el concepto porque está de moda. La aplicación de esta nueva ley sobre turismo en Baleares para Six Senses Ibiza será casi inmediata. Por lo que hemos podido ver ya estamos cumpliendo lo que ahora se va a exigir, e incluso más.

Cuando se habla de sostenibilidad suele reducirse al medio ambiente, pero también involucra a economía y a la sociedad. ¿Qué medidas o iniciativas ha implementado Six Senses Ibiza en estos dos ámbitos?

La sostenibilidad bien entendida y no usada como panfleto activista se debe aplicar al desarrollo sostenible, que trata de minimizar los impactos de forma equilibrada en los ámbitos medioambiental, social y personal. Por ejemplo, este hotel va a contar desde marzo con más de 500 empleados directos. Este es un impacto real sobre estas personas y sobre la sociedad local en la que van a vivir, en este caso Sant Joan en la isla de Ibiza. También debemos comentar el Fondo de Sostenibilidad que hemos lanzado, con el que trataremos de ayudar económicamente al desarrollo de proyectos locales relacionados la sostenibilidad.

Inauguraron en julio de 2021 y ya han recibido varios premios reconocidos del Ministerio para la Transición Energética y la Organización Mundial del Turismo. ¿Qué retos se han marcado en el corto y medio plazo?

Es una recompensa comprobar cómo organismos e instituciones con el conocimiento del tema premian el esfuerzo realizado. Nuestro plan es mejor cada día en este camino, ahora más centrados en la etapa de operación hotelera, seguir tratando de ser una referencia desde la humildad y tratar de explicar bien quiénes somos y qué hacemos.

¿Qué supone para la isla que una marca como Six Senses, referente a escala global por sus prácticas sostenibles, haya llegado a Sant Joan?

Esperamos este hotel ayude a reorientar el tipo de turismo al que una isla de tanta calidad como Ibiza debería encaminarse, además de colaborar activamente a tratar de iniciar la famosa desestacionalidad, algo en lo que ya estamos con una apertura de Six Senses Ibiza el primer año de 10 meses y la vocación de incluso mejorar.

Dirección Six Senses Ibiza

Six Senses Ibiza está en la Bahía de Cala Xarraca en Carrer Camí de sa Torre, 71 Sant Joan (Ibiza)