Este fin de semana marca la esperada apertura de Six Senses Ibiza. Tras cuatro años de trabajos, el resort abre sus puertas listo para establecerse como un destino de bienestar y hospitalidad sostenible de referencia del Mediterráneo.

Concebido por el arquitecto y desarrollador Jonathan Leitersdorf, Six Senses Ibiza abrirá a partir de 2022 durante todo el año, ofreciendo 116 opciones de alojamiento y una amplia gama de servicios de hospitalidad, bienestar, gastronomía, música, arte, moda sostenible y cultura. Cada experiencia está inspirada en las tradiciones y valores del norte de la isla para ofrecer un destino inclusivo y compartir los valores de comunidad, espiritualidad y celebración sinónimo de Ibiza.

La sostenibilidad es uno de los pilares de Six Senses Ibiza. Impulsado por sus propias fuentes de energía renovables y con cero residuos y cero objetos de plástico de un solo uso, el complejo constituye la primera comunidad turística y residencial de las Islas Baleares en lograr la certificación de Breeam, la evaluación líder mundial de la sostenibilidad en el ámbito de la construcción y un nuevo punto de referencia para el sector inmobiliario sostenible en todo el mundo.

“Six Senses Ibiza es un reflejo de las vibraciones naturales y la vitalidad de las Baleares”, explica Jonathan Leitersdorf. "Al canalizar el sentido único de comunidad y celebración de Ibiza, hemos creado un entorno verdaderamente transformador en el que se invita a los huéspedes a conectarse de manera significativa con la naturaleza, entre ellos y con ellos mismos mientras descubren los elementos que hacen que Ibiza sea diferente a cualquier otro lugar del mundo”.

Gastronomía en Six Senses Ibiza

Dirigido por el creador israelí y artista gastronómico Eyal Shani, el destino gastronómico insignia del complejo, HaSalon Ibiza, muestra los poderes de los ingredientes orgánicos, de temporada y de origen local, de forma creativa e innovadora, aprovechando la abundancia natural de ingredientes de la isla, desde aguacates hasta sandías, naranjas, limones y sal de roca. “Ibiza es un lugar bendecido”, dice Eyal Shani de la isla. "La energía. La relación entre la tierra y el mar. Los ingredientes. Puedes saborear el sol. Quiero que la gente sienta que está comiendo directamente de las semillas y la tierra sobre la que están de pie”.

Más allá de HaSalon Ibiza, la influencia visionaria de Eyal Shani inundará los restaurantes y bares de todo el complejo. Ingredientes frescos, de origen local y sostenibles respaldarán los menús en cada uno de los tres destinos gastronómicos.

Ya sea comiendo con una impresionante vista al mar en Beach Caves o paseando por los innumerables puestos de comida del Farmers’ Market, los platos celebran y realzan los mejores regalos de la naturaleza.

Para celebrar su temporada de apertura, Six Senses Ibiza también será el hogar de una residencia de verano del reconocido Bondst de Nueva York en el restaurante Live Cave. A cargo del chef Mark Spitzer, propone un menú ecléctico de cocina japonesa con vistas a la puesta de sol. Frente al mar, también se encuentra The Twin Bar, uno de los bares más especiales del complejo.

Serenidad para los sentidos

Desde tratamientos exclusivos e inspirados localmente, hasta biohacking para optimizar los sistemas de recuperación natural del cuerpo, retiros de varios días, soluciones para el cuidado de la piel a medida y programas para mejorar el sueño. Six Senses Ibiza presenta un concepto de wellness pionero en un espacio de 1.200 metros cuadrados con vistas a la hermosa bahía de Cala Xarraca. Las incomparables instalaciones incluyen destinos únicos como The Rose Bar, especializado en programas de longevidad que combinan diagnósticos con orientación nutricional y métodos de curación para optimizar la salud y el rendimiento. El espacio también alberga un área fitness de última generación, una plataforma de yoga en la azotea y un ring de boxeo al aire libre. Baño de vapor, hammam, sauna de infrarrojos, caldarium, un área de relajación con sitar y salón de belleza completan las instalaciones del spa.

The Rose Bar, especializado en programas de longevidad que combinan diagnósticos con orientación nutricional y métodos de curación para optimizar la salud y el rendimiento

Creatividad musical en Ibiza

Con una programación dirigida por el compositor, productor y recording artist Tomer Biran, y con el apoyo del ejecutivo de la industria musical Shivas Howard-Brown, Beach Caves es el corazón del resort. La pareja canalizará el paisaje de Ibiza y los ritmos naturales hipnóticos, utilizando la tecnología McIntosh y Sonus Faber para crear una experiencia sensorial inmersiva a través de eventos musicales en vivo y actuaciones que representan culturas de todo el mundo.

Las artes visuales están representadas en las galerías de los pasillos del complejo y en los espacios públicos a través de una colección única de 400 imágenes que han sido seleccionadas especialmente por Magnum Photo para Six Senses Ibiza curada por Elaine Groenestein para reflejar los valores fundamentales de Ibiza e inspirar conciencia en una narración visual auténtica a través de 18 conceptos distintos.

Moda sostenible en Sis Senses

En el apartado moda, Six Senses Ibiza presenta Agora, un concepto de moda sostenible que busca unir las ideas de lujo y sostenibilidad. Comisariada por las renombradas editoras de moda Daniela Agnelli y Tiffanie Darke, la idea detrás de Agora es redefinir el lujo actual. “Creemos que el verdadero significado moderno del lujo es moverse por el mundo de la manera más fluida posible”, dicen. La historia de Agora se ha seleccionado en cuatro capítulos: ‘Reducir’, ’Reciclar’, ‘Restaurar’ y ‘Alquilar’.

Queremos que Six Senses Ibiza sea un lugar de reunión y celebración de los valores únicos de la isla. Gonzalo Rodríguez - General Manager Six Senses Ibiza

“Estamos muy felices de enriquecer la oferta de hospitalidad de Ibiza. Six Senses es una de las marcas de hotelería más respetadas a nivel global por su conciencia sostenible y su inspiración en la cultura local. Queremos que Six Senses Ibiza sea un lugar de reunión y celebración de los valores únicos de la isla. Es un honor para mí y todo mi equipo trabajar juntos para que el norte de Ibiza sea protagonista de la nueva dimensión hacia la que se dirige la industria turística en línea con los valores y las inquietudes de las nuevas generaciones”, dice Gonzalo Rodríguez, General Manager de Six Senses Ibiza.

Six Senses Ibiza esta situado en Camí de sa Torre, 71, 07810 San Juan, (Ibiza) Illes Balears

reservations-ibiza@sixsenses.com

+ 34 871 005 600