Ibiza tiene un secreto oculto en su extremo norte: la bahía de cala Xarraca. Todo el que visita Ibiza debe descubrir esta cala mágica bañada por el Mediterráneo con vistas despejadas del atardecer y una energía especial desde el ocaso hasta el anochecer. La puesta de sol, el sonido de una guitarra o un ser querido cogido de la mano, todo parece posible. En este contexto, en el mes de julio se inaugura Six Senses Ibiza, un alojamiento de primer nivel perfectamente integrado en la naturaleza.

Con Six Senses Ibiza, el abanico de experiencias y actividades en vivo evolucionarán constantemente para celebrar la música, el arte, la moda sostenible, la espiritualidad, el bienestar pionero, la exploración culinaria y la cultura, todo sinónimo de la auténtica Ibiza.

Un lugar tan significativo como Cala Xarraca necesita protección, por lo que, cuando se inaugure en julio, Six Senses Ibiza será el primer resort y comunidad residencial con certificación sostenible BREEAM en las islas Baleares.

El complejo Six Senses Ibiza dispone de un total de 116 alojamientos para huéspedes, villas, suites y cuevas frente a la playa en una finca de ocho hectáreas que se funde con los contornos de la bahía. Disponible para un grupo de propietarios existe una colección de Village Residences con terrazas íntimas, exuberantes jardines y piscinas.

Desde los cuatro restaurantes orgánicos, al Recording Studio y el sensacional Six Senses Spa, una gran cantidad de servicios se pueden reservar fácilmente a través de la aplicación para satisfacer todos los caprichos. Los huéspedes y residentes también disfrutan de un servicio personalizado a través de su propio Guest Experience Maker.

Retiros espirituales en Ibiza

Jonathan Leitersdorf, el arquitecto y desarrollador de Six Senses Ibiza, explica: "Nuestra visión es capturar la auténtica experiencia de Ibiza de comunidad, espiritualidad y celebración".

En la temporada de calor (mayo a octubre), la comunidad celebra. Desde días de descanso junto a la piscina, disfrutando de la belleza natural de la bahía de Cala Xarraca o conociendo a una familia de isleños; hasta reunirse por la noche en largas mesas para explorar nuevas fronteras culinarias, eventos festivos emergentes y cenas de luna llena.

En la temporada fresca (noviembre a abril), la comunidad comparte experiencias espirituales profundas en Ibiza. Six Senses Ibiza se está preparando para presentar una serie de fines de semana inmersivos y retiros espirituales -inicialmente con yoga, depuración y fitness- para estancias más largas.

Alojamiento sostenible en Ibiza

Rodeado de calas y arboledas fragantes y vírgenes, Six Senses Ibiza es un símbolo de la luz, la belleza y los ritmos naturales de las estaciones que, como el canto de una sirena, atraen a la gente una y otra vez. La arquitectura utiliza materiales de origen local y maximiza el impacto de la brisa y los aspectos naturales. La estética táctil de estilo finca tiene un diseño y acabado moderno y sofisticado. The Farm Six Senses Ibiza es una finca agrícola con una prensa de aceitunas de 400 años, donde los huéspedes participarán en el cultivo de la abundancia de productos orgánicos que también abastecerán a los restaurantes, cafés y bares del complejo.

“Esta visión captura una auténtica experiencia de Ibiza capaz de ser transportada hasta un nivel personal”, dice Neil Jacobs, Director Ejecutivo de Six Senses. “Se relaciona con lo que Six Senses cree en términos de hospitalidad emocional. En términos de diseño, la sostenibilidad es una gran parte de nuestra empresa. Cuando encuentras un lugar mágico como Cala Xarraca, es algo que te esfuerzas mucho por respetar, para que brille".

Gastronomía orgánica con Eyal Shani en Ibiza

Six Senses Ibiza será el primer local europeo del famoso chef Eyal Shani, padre fundador de la nueva cocina israelí. Sus sublimes menús seguirán los principios orgánicos de Eat With Six Senses: de temporada, nutritivo y delicioso, reuniendo a los invitados en las exquisitas grandes mesas del Farmers’ Market. Otros espacios emblemáticos, como The Orchard, The Piazza, Farmacy Bar y Live Cave se complementarán con la Mesa del Chef y lecciones de cocina en The Farm.

Vacaciones relajantes en Ibiza

El Six Senses Spa alberga salas de tratamiento individuales y para parejas, baño de vapor, hammam y un gimnasio de última generación, bar de zumos y café. The Rose Bar ofrece a los noctámbulos la oportunidad de revertir los años a través de una variedad de programas curativos y preventivos de longevidad que combinan diagnósticos, biohacking, nutrición y tratamientos de belleza. Al aire libre hay una impresionante plataforma de yoga y un ring de boxeo.

Retiros de inmersión: una vez en la vida, dos veces al año

La transformación ocurre cuando muchas cosas se unen en perfecta armonía para habilitarla: apertura, conciencia, tiempo, las personas, el lugar y la experiencia en sí. Estos retiros de inmersión serán facilitados por Six Senses Friends, practicantes visitantes y socios.

Música como expresión universal

La música siempre ha sido parte integral de cualquier celebración como forma de expresión individual y universal. Directamente en la costa para disfrutar del ritmo del metrónomo de las olas se encuentran las Beach Caves. Desde espectáculos en vivo hasta sesiones de artistas emergentes, una amplia colección de vinilos y tecnología de vanguardia de McIntosh y Sonus Faber a través de una asociación con McIntosh Group; Beach Caves agrega un nuevo y atractivo espectro a la escena musical de Ibiza. Incluso dispone de una exclusiva habitación, la Cave Royale, con una puerta secreta que conduce al Recording Studio para cuando la creatividad llega en medio de la noche.

Moda sostenible en un nuevo formato

Six Senses Ibiza celebra la moda sostenible en Agora, un nuevo concepto de tienda, en parte entretenimiento, en parte educación y en parte experiencia de compra. Comisariada por las reconocidas editoras de moda Daniela Agnelli y Tiffanie Darke, busca contar una historia en una serie de capítulos: Reducir, Reciclar, Alquilar y Restaurar. Lo más destacado de la tienda será una experiencia de “revista en vivo”, una “Cindarella Room” para noches de etiqueta y un Árbol de Intenciones para que los clientes recuerden el cambio.

Arte y cultura en Ibiza

Las artes y la cultura son fundamentales para la experiencia Six Senses. Mientras deambulan por las galerías del complejo, los huéspedes disfrutarán de exhibiciones de fotógrafos de Magnum, seleccionadas por Elaine Groenestein para reflejar los temas centrales de Ibiza. Junto con los eventos y talleres de fotografía, una selección más amplia de imágenes está disponible a través de la Galería Magnum. También hay una hermosa biblioteca para expandir la mente y guiar el alma hacia nuevos horizontes.

Six Senses Ibiza está a 35 minutos desde el aeropuerto en traslado privado. Nostradamus acuñó Ibiza como el refugio final de la Tierra y nadie que la visite discutirá eso.