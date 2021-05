Marisa Martín lleva desde enero en Ibiza preparando, junto al resto del equipo, la apertura de Six Senses Ibiza en la bahía de Cala Xarraca. Se trata del primer complejo hotelero de la marca en España, donde la sostenibilidad está presente en la construcción y en su filosofía. Ibiza se incorpora así al nuevo escenario de alta hotelería que vive nuestro país.

Inaugurar un hotel, darlo a conocer y comercializarlo no es tarea sencilla, por ello Six Senses ha confiado estas misiones a Marisa Martín, una experimentada profesional con una carrera ligada a la hostelería y el bienestar premium. Llegó a Ibiza en enero y en estos meses trepidantes ultima, junto al general manager Gonzalo Rodríguez y el resto del equipo, la apertura oficial, prevista el 10 de julio.

Abrir un complejo hotelero de las características de Six Senses es todo un reto.

Por supuesto, como española para mí es un orgullo que Six Senses haya elegido España y concretamente Ibiza para su primera apertura en nuestro país. La trascendencia de esta marca es tan importante, que puedo decir que con Six Senses, Ibiza se incorpora al nuevo escenario de alta hotelería que está viviendo en España. Me atrevo a decir que Six Senses Ibiza será un referente en la isla de la hotelería por sus altos estándares de calidad.

Un concepto distinto, tanto por las características del resort como del lugar en el que está ubicado.

Sí, el norte de isla, y en concreto la bahía de Cala Xarraca donde nos encontramos es un paraíso un poco desconocido. El complejo ocupa ocho hectáreas con vista espectaculares, con 116 alojamientos para huéspedes en suites y espectaculares cuevas frente a la playa. La construcción se funde con el paisaje y para lograrlo se han utilizado materiales y técnicas propias de Ibiza. Será el primer resort de Balears con la certificación de construcción sostenible Breeam.

¿La sostenibilidad está en la base de la filosofía de Six Senses?

Sí, en todos los sentidos, desde el método de construcción hasta los alimentos. Contamos con una finca agrícola muy cerca de aquí de donde se abastecerán los restaurantes del complejo, tanto de frutas y verduras como de huevos y otros productos naturales. Además, este espacio llamado The Farm Six Senses Ibiza organizará visitas y experiencias para nuestros clientes. También contamos con el Fondo de Sostenibilidad de Six Senses Ibiza, por el que el 0,5% de los ingresos de facturación del resort y el 50% procedente de la venta de las botellas de agua irán destinados a proyectos e iniciativas sostenibles de la isla.

8 hectáreas de paraíso Six Senses Ibiza recibirá a sus primeros clientes el 10 de julio. Cuenta con 116 alojamientos en suites y espectaculares cuevas, en 8 hectáreas. El espacio wellness tiene 3 plantas y 2.000 metros. El chef Eyal Shani aterriza en Europa con sus cocina basada en productos de kilómetro cero, orgánicos y saludables. El complejo cuenta con cuatro restaurantes:The Orchard, The Piazza y Live Cave, el mercado con puestos de comida y varios bares para ver el atardecer.

¿Qué tipo de clientes eligen Six Senses Ibiza?

El objetivo es atraer a clientes internacionales, muchos de ellos conocedores de la experiencia Six Senses en otros países, junto a turistas nacionales. Se trata de un turista de alto poder adquisitivo con una alta conciencia ambiental y sostenible. También queremos que el público local disfrute en nuestros restaurantes. Queremos que Six Senses Ibiza sea un lugar de encuentro y reunión para la gente de la isla. Muchos de nuestros clientes son familias, ya que la filosofía de Six Senses va más allá del alojamiento. Ofrecemos experiencias para todas las edades.

¿Por ejemplo?

Contaremos con un estudio de grabación espectacular, excursiones en catamarán para limpiar el mar pensadas para concienciar a los más pequeños, entre otras actividades que evolucionarán constantemente como música, exposiciones, moda sostenible, yoga, bienestar en las instalaciones de wellness, experiencias culinarias... y por supuesto servicios personalizados.

Con estas características, ¿Six Senses Ibiza será un resort de referencia en el Mediterráneo?

Sí, será el primer paso en la zona mediterránea para dar a conocer la esencia de esta empresa basada en el compromiso con la sociedad, la sostenibilidad, la hospitalidad y el diseño. También es una oportunidad para descubrir la Ibiza más desconocida.