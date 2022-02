Un video del usuario @lajotaroja_ en Tik Tok se ha hecho viral por afirmar que hay una plaga de sarna en España y que su principal foco son los probadores de ropa. Esta declaración ha conseguido viralizarse llegando a las 300.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

Los comentarios de la publicación están llenos de dudas y preguntas, pero sobre todo destacan algunos que afirman que también han sufrido un brote de sarna: "Por fin alguien dice algo sobre el brote, por eso no me pruebo nada en tiendas de ropa", "Me has dejado flipando, no había oído nada", "Yo la pasé y es lo peor que he tenido en mi vida", "Por fin alguien habla de ello", entre otros.

Este debate no se ha quedado solo en la red social de Tik Tok sino que se ha multiplicado hasta llegar a Twitter:

Recuerden que en España la sarna está disparada. POR FAVOR laven la ropa nueva antes de ponersela. — ❀la bela isa❀ (@indieflowerr) 16 de febrero de 2022

me acaba de salir en tiktok que el aumento de sarna en españa se debe a los probadores de ropa... decidme que alguien sabe si es cierto — toni ۞ (@Toniquelado) 16 de febrero de 2022

Desde la salida del confinamiento en marzo mayo de 2020 se ha producido un auge de casos de sarna o escabiosis que no ha cesado desde entonces. En las consultas de los hospitales españoles se han registrado, con más frecuencia, casos de sarna con más casos que niveles prepandemia, según el diario especializado Redacción Médica.

“Estamos viendo más casos de sarna que antes de la pandemia. Desde la salida del confinamiento ha sido un auge continuo, dejamos de ver piojos, pero empezamos a ver muchos casos de sarna”, detalla Pablo Ortiz Romero, catedrático de Dermatología y jefe de Servicio de Dermatología en el Hospital 12 de Octubre para el medio mencionado.

El médico detalla que el aumento de casos se debe principalmente a la necesidad de contacto que mucha gente sentía al salir del aislamiento. La sarna se contagia piel a piel, solo con darle la mano a un amigo, el proceso de diseminación tarde un mes en manifestarse con picores, explica Ortiz.

Sarna en Mallorca

Hace unos meses se detectó un importante brote de sarna en Mallorca que había supuesto la confirmación de 9.000 casos durante los primeros 11 meses de 2021, casi el doble que los casos registrados en 2020. El doctor Vicens Rocamora, dermatólogo jefe del hospital de Manacor, explicó en su momento al diario que "se ha podría haber agravado con el confinamiento al que se sometió a la población al inicio de esta crisis sanitaria" debido a los contactos estrechos piel con piel.