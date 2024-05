El gel que podría quitarte la resaca

Un fuerte dolor de cabeza, náuseas y una ansiedad paralizante son solo algunos de los efectos que surgen por la mañana después de pasar un buen rato por la noche. Los estudios demuestran que los remedios populares, como el ginseng, el zumo de pera coreano y el nopal, no hacen mucho para aliviar el dolor.

Pero ¿y si realmente existiera una cura para la resaca? ¿Y qué pasaría si aún pudieras beber y no correr el riesgo de ninguno de los peligros para la salud asociados con el alcohol? Científicos suizos han descubierto que un nuevo gel puede reducir drásticamente el nivel de alcohol en la sangre en ratones intoxicados.

Una forma rápida de recuperar la sobriedad

Si se demuestra que es seguro y eficaz en humanos, el producto algún día podría usarse para abordar los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol u ofrecer una forma rápida de recuperar la sobriedad.

"Es más saludable no beber alcohol en absoluto", afirmó el profesor del Laboratorio de Alimentos y Materiales Blandos de la ETH Zurich, Raffaele Mezzenga. "Sin embargo, el gel podría ser de particular interés para las personas que no quieren dejar el alcohol por completo, pero no quieren ejercer presión sobre sus cuerpos y no buscan activamente los efectos del alcohol", añadió.

El equipo elaboró el gel a partir de una proteína de suero llamada beta-lactoglobulina. Cuando se toma antes de beber, la proteína actúa descomponiendo el alcohol en ácido acético, en lugar del químico más tóxico acetaldehído, que contribuye a los síntomas de la resaca.

Estudios anteriores han descubierto que el acetaldehído puede aumentar el riesgo de cáncer al descomponer y dañar el ADN dentro de las células humanas.

Experimento con ratones

El último estudio, publicado en Nature Nanotechnology, analizó cómo reaccionó un grupo de ratones al tener acceso ilimitado a etanol, el tipo de alcohol que se usa en las bebidas, durante 10 días. Luego, los investigadores administraron el gel a los ratones y sus niveles de alcohol en sangre disminuyeron en poco más del 55% después de cuatro horas.

Esta es una reducción mucho más rápida que la observada en otro grupo de ratones intoxicados a los que no se les administró el gel, escribió el experto.

Los niveles de acetaldehído también disminuyeron drásticamente en el primer grupo después de que estos ratones comieran el gel.

En otra parte del experimento, el equipo descubrió que los ratones que consumieron alcohol durante diez días y comieron el gel durante el mismo período tenían órganos mucho más sanos que aquellos que no lo comieron en absoluto.

Los riesgos de beber demasiado

El NHS aconseja tanto a hombres como a mujeres que no excedan las 14 unidades de alcohol por semana de forma regular. También debe distribuir su consumo de alcohol en tres o más días si consume regularmente hasta 14 unidades por semana. Como referencia, 14 unidades equivalen a seis cervezas de graduación media o diez vasos pequeños de vino de graduación baja.

Aquí tienes una guía sobre cuántas unidades hay en tu bebida favorita:

Un trago pequeño de bebidas espirituosas = 1 unidad

Vaso pequeño de vino tinto, blanco o rosado = 1,5 unidades

Botella de cerveza o sidra = 1,7 unidades

Lata de cerveza o sidra = 2,4 unidades

Cerveza o sidra de baja concentración = 2 unidades

Copa estándar de vino tinto, blanco o rosado = 2,1 unidades

Cerveza o sidra de mayor graduación = 3 unidades

Copa grande de vino tinto, blanco o rosado = 3 unidades

Beber más que esto puede aumentar el riesgo de una variedad de enfermedades mortales, incluida la enfermedad del hígado graso, enfermedades cardíacas y cáncer. Investigaciones recientes revelaron que los adolescentes dependientes del alcohol tienen un mayor riesgo de experimentar depresión y otras afecciones de salud mental cuando tienen 24 años.

Se estima que el consumo de alcohol es responsable de unas tres millones de muertes cada año en todo el mundo. Reino Unido registró 9.641 muertes relacionadas con el alcohol, lo que representa 14,8 por cada 100.000 personas, la cifra más alta registrada hasta ese momento, según datos del censo.

Beber grandes cantidades de alcohol durante muchos años afectará a muchos de los órganos del cuerpo. Algunos de estos efectos a largo plazo del abuso de alcohol incluyen: