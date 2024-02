Tecnología y formación para los tratamientos más innovadores en Ibiza

Instituto Médico Dental Can Ramón nace con el objetivo de diferenciarse de los centros dentales convencionales incorporando las últimas tecnologías digitales y avances del mundo médico dental. «Ofrecemos a nuestros pacientes la más alta calidad de tratamientos de forma mínimamente invasiva», explican desde la clínica de Ibiza.

Además, gracias a su equipo interdisciplinar, en Instituto Médico Dental Can Ramón logran, dentro de un mismo espacio, tratamientos integrativos mucho más efectivos y con un mejor pronóstico.

Parte del equipo médico en la sala de espera de la clínica. | FOTOS: IMD CAN RAMÓN / redacción. eivissa

En el departamento dental, dirigido por la doctora Lourdes Tur, desarrollan todos los tratamientos dentales necesarios para fomentar la salud oral de sus pacientes.

Cirugía e Implantología Oral

La rehabilitación de aquellos espacios edéntulos (sin dientes) mediante implantes dentales es la mejor opción que hay en la actualidad. «Una de las características que más me gusta de los implantes dentales es que conservan nuestra anatomía, preservan el hueso», afirma la doctora Tur.

De modo contrario, si al perder una o múltiples piezas dentales no rehabilitamos la zona mediante esta técnica, el hueso, al no recibir fuerzas que lo estimulen, se reabsorbe y provoca situaciones de atrofia en las que se pierde cantidad y calidad de masa ósea.

La doctora Tur, encargada de dirigir los diferentes departamentos. / IMD Can Ramón

«Algo que realmente me preocupa y sobre lo que creo que hay un gran desconocimiento, son los problemas de relevancia que conllevan los maxilares atróficos no rehabilitados a tiempo», manifiesta la doctora Lourdes Tur. De hecho, la especialista informa de que unos maxilares que no cumplen su función llegan a producir problemas a nivel del sistema músculoesquelético: hipotonías en los músculos de la masticación, problemas diversos a nivel de la articulación temporomandibular, rigidez y dolor a nivel cervical, entre otros.

«Por otro lado, también podemos presentar problemas en el habla; eso sin tener en cuenta la disminución en la calidad de vida del paciente por no poder llevar a cabo una masticación óptima. O bien, la patología a nivel del aparato digestivo que, al no poder generar un bolo alimenticio correcto, conlleva», detalla Lourdes Tur, quien afirma que todo esto se puede prevenir colocando un implante dental en el momento apropiado.

Otra de las grandes ventajas del implante dental es evitar tener que tocar dientes sanos en la vecindad.

Medicina oral en Santa Eulària

En una visita diagnóstica no se trata sólo de mirar si el paciente tiene caries o no. «La boca es el espejo de cómo se presenta nuestro organismo por dentro (de los pies a la cabeza) y si prestamos atención, en una visita diagnóstica podemos llegar a detectar patologías mucho más allá de la convencional bucal», detalla la doctora. Ahí es donde tiene protagonismo la medicina oral. «Fijarnos en detalles como la coloración de las mucosas, la rigidez que podamos llegar a palpar en la musculatura y un sinfín de etcéteras, nos ayuda a llevar a cabo un consulta diagnóstica integrativa», concluye.

La doctora Irene Castillo, en la consulta. / redacción. eivissa

UDAMAD

La Unidad de Dolor del Aparato Músculo-Esquelético y ATM en relación al Bruxismo se creó en la clínica debido a una necesidad presente en sus pacientes. «Actualmente, me equivocaría de poco si dijera que más del 80% de la población padece bruxismo», expresa la doctora Tur.

Con el ritmo actual de la población, la presencia de esta parafunción en la sociedad ya ha pasado a ser un hábito de lo más normal. Pero, realmente, el bruxismo tiene muchas repercusiones y debe aplacarse desde varios puntos profesionales. «El bruxismo es un efecto secundario de un sistema nervioso central que no está tranquilo. Por ello, colocar una placa de descarga o de Michigan en los dientes como se hace en la mayoría de los casos puede ayudar, pero no eliminamos el problema de raíz», explica la doctora Tur.

Al tratar el bruxismo es necesario que intervengan varios profesionales. La clínica Can Ramón cuentan con especialistas en:

Medicina oral para el diagnóstico del bruxismo y la detección de repercusiones derivadas del mismo (la doctora Lourdes Tur).

para el diagnóstico del bruxismo y la detección de repercusiones derivadas del mismo (la doctora Lourdes Tur). Especialistas en fisioterapia y osteopatía para tratar las patologías derivadas del bruxismo en el aparato locomotor (María Colomar Marí y Alba de Felipe).

para tratar las patologías derivadas del bruxismo en el aparato locomotor (María Colomar Marí y Alba de Felipe). Especialista maxilofacial para la miomodulación de los músculos de la masticación (el doctor Ignacio Molina).

para la miomodulación de los músculos de la masticación (el doctor Ignacio Molina). Especialista en ortopedia y ortodoncia para diagnosticar posibles maloclusiones, que son las formas traumáticas de cerrar los dientes de la arcada superior con la inferior (doctora María Fernández).

La especialista Alba de Felipe, con una paciente. / redacción. eivissa

Por último, tal y como menciona la psicóloga Elena Torres Colomar, «hay que destacar la importancia de ir a un nivel más profundo y poder identificar los factores que están desencadenando y manteniendo nuestro estado de alerta». De esta forma se pueden poner en práctica «las estrategias de afrontamiento y regulación adecuadas que permitan atenuar esta sintomatología».

Ortodondia y ortopedia

En el Instituto Médico Dental Can Ramón disponen de todos los sistemas de aparatología (brackets metálicos o estéticos e Invisalign Platinum Elite Provider) para llevar a cabo la corrección de la posición dental, ya sea por una causa estética o funcional. «Hacemos hincapié en la importancia de realizar un seguimiento del desarrollo dental desde que los pacientes son pequeños para poder aplicar técnicas preventivas y mejorar el desarrollo de los maxilares en los más pequeños».

La doctora María Fernández, especialista en ortodoncia. / IMD Can Ramón

Estética y rehabilitación oral

«Llevamos casos en los que se requiere máxima estética dental, llevando a cabo una odontología digital totalmente personalizada para cada paciente», indica la doctora Lourdes Tur, quien recuerda que sus tratamientos son «mínimamente invasivos con técnicas digitales vanguardistas y de última generación» de la mano de los doctores Irene Castillo, Rodrigo Terrats, Davis Sawas y Marina Amado.

Odontopediatría y logopedia

En el centro cuentan con el sistema PADI de revisiones dentales para niños a partir de seis años. Además de las prestaciones que ofrece este servicio, en esta clínica los pacientes más pequeños asisten a los controles necesarios por parte de su especialista en:

Odontopediatría , en la que la doctora Marina Ferrer evalúa la patología bucal infantil.

, en la que la doctora Marina Ferrer evalúa la patología bucal infantil. Ortopedia , donde la doctora Fernández Cardona supervisa el correcto desarrollo de los maxilares.

, donde la doctora Fernández Cardona supervisa el correcto desarrollo de los maxilares. Logopedia , para evaluar la correcta deglución del paciente y pronunciación de fonemas con la doctora Jessica Pérez Paredes y Neus Colomar Ferrer.

, para evaluar la correcta deglución del paciente y pronunciación de fonemas con la doctora Jessica Pérez Paredes y Neus Colomar Ferrer. Fisioterapia infantil para prevenir anomalías en el desarrollo locomotor del paciente, con María Colomar Marí.

Conservadora y prevención

En el Instituto Médico Dental Can Ramón consideran imprescindible establecer un enfoque preventivo, dando las instrucciones necesarias a sus pacientes para evitar y prevenir la patología oral.

Por otro lado, cuentan con un departamento de armonización orofacial y autocuidado enfocado a una filosofía de wellness para lograr el bienestar físico y mental del paciente. Por ello, cuentan con las especialidades de cirugía y medicina estética facial, armonización orofacial y dermoestética en combinación de terapia de relajación.

Departamentos del Instituto Médico Dental Can Ramón

Medicina, Cirugía e Implantología Oral. Dra. Lourdes Tur; Dra. Sol Frau

Periodoncia y Cirugía Periodontal. Dr. Rodrigo González

Rehabilitación Oral, Estética Dental y Diseño de Sonrisa. Dra. Irene Castillo; Dra. Marina Amado. Dr. David Sawas Husam.

Ortodoncia y Ortopedia. Dra. María Fernández

Conservadora y Endodoncia. Dra. Irene Castillo y Patricia Vega

Odontopediatría y Prevención. Dra. Marina Ferrer

Toxina Botulínica

Inductores de Colágeno y ácido Hialurónico. Belotero

Peeling Médico y Mesoterapia Facial, Corporal y Capilar

Plasma Rico en Plaquetas Facial y Capilar

Vitaminas endovenosas para mejorar rendimiento y bienestar

Blefaroplastia superior. Rejuvenecimiento del Párpado superior

Bichectomía. Afinamiento de la cara mediante la eliminación de grasa localizada

Lifting cola de ceja y Lip Lift

Otoplastia y Lóbulo Rasgado

Departamento de Fisioterapia, Osteopatía y Psiconeuroinmunología. INDIBA

Alba de Felipe Konecna y María Colomar Marí

Departamento de Logopedia

Jessica Pérez Paredes y Neus Colomar Ferrer

Departamento de Dermoestética Natura Bissé

Davinia de León

DIRECCIÓN: Mónica Valero Arriaza

¿Dónde está el Instituto Médico Dental Can Ramón?

Instituto Médico Dental Can Ramón está en la calle Ricardo Curtoys Gotarredona, 1, Local 14, de Santa Eulària des Riu.