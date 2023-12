Llega la hora de afeitarse y no sabes por dónde empezar. Normalmente, debes encajar esta tarea en un momento del día en el que tengas suficiente tiempo, coincidiendo con la ducha, la hora de ponernos ropa para estar por casa, etc. No obstante, también los hay que dejan pasar la oportunidad de primeras y a última hora les entra la prisa; hay una reunión importante y el tiempo corre en tu contra para arreglarte, pero es estrictamente necesario.

Adiós a dejar el baño lleno de pelos cuando te afeitas la barba: la capa mágica que te ahorrará unas cuantas broncas Las prisas y los malos métodos suelen ser los que terminan generando los problemas habituales como el sangrado, las heridas y la irritación. No obstante, también pueden ocurrir todas estas cosas a pesar de haber llevado a cabo la rutina de siempre, con calma y cautela. Aunque no lo creas, influirá bastante el momento en el que eches mano de la cuchilla -o en su defecto de la maquinilla-. Si te preguntas si es mejor hacerlo antes o después de la ducha, aquí tienes la respuesta. Es posible que seas de las personas que prefieren quitarse la barba antes de cada ducha por el simple hecho de que después podrán eliminar los restos con un chorro de agua. Y es que lo mejor es que te rasures bien con una camiseta vieja o bien sin nada puesto, ya que algunos pelos son bastante complicados de eliminar del teijdo y puede echar a perder un jersey nuevo. ¿Es mejor entonces hacerlo antes de la ducha? La respuesta es que no y la explicación muy sencilla. El calor y el vapor de agua abrirán tus poros y, por lo tanto, hará que sacar los poros sea mucho más sencillo. De esta manera, podrás pasar la cuchilla sin irritar la piel. También puedes optar por un truco que es tendencia en muchos vídeos compartidos por los barberos profesionales en redes sociales: poner una toalla en la cara cubriendo toda la barba. Es hora de rebobinar al momento previo al afeitado. Antes de nada, exfolia y limpia bien tu cara. De esta manera, estarás atrapando la piel muerta que puede dificultar la labor de la cuchilla y, por lo tanto, tu afeitado ser´amucho más efectivo y dará mejor resultado. Frota ligeramente para no hacer más daño a la piel y asegúrate de que tu afeitadora esté en condiciones: afilada, limpia y sin oxidaciones que puedan cortarte el rostro. En cuanto al tipo de agua,es mejor que uses agua tibia y crema de afeitar, puesto que te ayudarán a prevenir esos pelos enquistados tan frecuentes. Por último, no te afeits demasiado cerca de la piel, ya que podrías dejar marcas evidentes. Protégete de los cortes haciendo movimientos suaves.