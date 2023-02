Hace 17 años que practica la odontología en Ibiza, y tres y medio desde que tomó las riendas, junto a Sònia Ramon y Juan Diego Isidoro, de la Clínica Dental Dr. Mayans. Luciana Torres es odontóloga por vocación y por herencia familiar: comparte oficio con su madre, con la que ha trabajado durante muchos años.

Hace algo más de tres años se sumó como socia a la Clínica Dental Dr. Mayans, tras dirigir su propia consulta en Santa Eulària. ¿Cómo fue el cambio?

Trabajé nueve años en la Seguridad Social, y lo compaginaba con mi clínica de Santa Eulària, que dejé en octubre del año pasado. Cuando Mariano Mayans decidió jubilarse, Sònia Ramon y Juan Diego Isidoro me ofrecieron entrar aquí, Mariano nos traspasó la clínica y ahora somos los tres socios.

Una clínica más grande, más especialidades...

Abarcamos todas las especialidades. Somos muchos, tenemos todos los especialistas, todos los equipos... Era una muy buena oportunidad y no la desaprovechamos. Además, Mariano se quedó el primer año para hacer la transición y fue muy importante, verlo trabajar fue muy enriquecedor.

¿Cómo han cambiado las clínicas dentales en los últimos años?

La clínica de barrio está desapareciendo, ahora la gente busca clínicas con todas las especialidades, con la última tecnología... Antes tú ibas derivando a especialistas, ahora las clínicas deben tenerlos a todos para ofrecer todos los tratamientos en un mismo lugar.

En el funcionamiento interno, además, habrá cambiado todo mucho también.

Sí, todo evoluciona muy rápido. Hay que seguir formándose siempre, por muchos años que lleves trabajando. Hay que seguir invirtiendo e incorporando cosas nuevas... No te puedes quedar atrás.

Caries y enfermedad periodontal, las dolencias más habituales

¿Cuáles son las enfermedades orales más habituales?

Lo más habitual es la caries y la enfermedad periodontal, que es una enfermedad de las encías que puede estar provocada por muchas causas.

¿Por qué hay tantas caries?

No hay solo un factor, pero estamos viendo muchos casos en los que viene provocada por una mala dieta: hay muchos niños y adultos que abusan de las bebidas azucaradas y vienen con muchas caries. La dieta es, junto con la higiene oral, muy importante para mantener una buena salud. Además, hay que hacerse revisiones una vez al año. Tenemos pacientes que son rigurosos, que nos visitan una vez al año, que se cepillan bien... Cuando vienen a sus revisiones anuales, les hacemos radiografías y les encontramos, por ejemplo, dos pequeñas caries. Yo les digo que si no se cuidasen, si no vinieran a sus revisiones, en vez de dos caries pequeñitas podríamos encontrarnos cinco caries enormes. Es cierto que también hay gente que no se cuida nada y no tiene caries, pero es que hay que tener en cuenta que la caries es multifactorial.

La dieta es, junto con la higiene oral, muy importante para mantener una buena salud.

Odontología conservadora para mantener los dientes propios

En la Clínica Dental Dr. Mayans practican odontología conservadora, ¿qué es exactamente?

En resumen, se trata de mantener los dientes propios. Nos preocupa encontrar pacientes que, cuando hay cualquier problema, te dicen: «No pasa nada, me pondré un implante», y deben entender que, como los dientes de uno, no hay nada. No es lo mismo un implante que una pieza tuya, no es lo mismo una muela que un tornillo. Es una lucha que tenemos a diario porque muchos pacientes piensan que el implante es lo mejor, y no es así.

Hablemos de los pasos previos al implante, ¿qué cambios ha habido en la restauración de piezas dentales en los últimos años?

Las impresiones analógicas, que se hacían aplicando una pasta en la boca del paciente, están desapareciendo. Ahora lo hacemos todo con un escáner oral, mucho más limpio y más cómodo para el paciente. Además, acortas muchísimo los tiempos, porque escaneas la imagen y la mandas a la fresadora, que imprime la pieza en diez minutos. Este tipo de restauraciones se realizan cuando el empaste no es suficiente.

¿El implante es el último paso?

Sí. Tiene que ser el último paso. Nosotros siempre intentamos restaurar las piezas del paciente, aunque no siempre podemos. Hemos tenido pacientes jóvenes que, por tener caries grandes, querían que les quitáramos sus piezas dentales y les pusiéramos implantes. Y les decimos que esa no es nuestra filosofía: nosotros practicamos una odontología conservadora porque sabemos que el mejor diente es el propio.

¿Cómo han evolucionado los implantes, tanto en materiales, marcas como en su aplicación?

En la implantología se ha avanzado mucho también, hay muchísimas marcas y sistemas de implantes, pero al final, dentro de las buenas calidades de implantes, el éxito está en las manos del cirujano. La formación, la trayectoria profesional y su experiencia son esenciales. También, por supuesto, los cuidados del paciente, que acuda a sus revisiones... Esto va a alargar la vida del implante, pero esto no significa que vaya a ser para toda la vida.

¿Cómo influye el consumo de tabaco en los implantes?

El consumo de tabaco complica la colocación de implantes, porque interfiere en la cicatrización, en la integración del implante y en la vida media de ese implante.

Síntomas de alarma ante el cáncer oral

¿Cuáles son los síntomas de alarma ante el cáncer oral?

Cualquier cambio en la mucosa oral hay que verificar que a los 15 días haya desaparecido. Si no, siempre los enviamos a biopsiar. Son lesiones que no desaparecen, que pueden ser o no dolorosas. Muchas veces los diagnosticamos aquí en una simple revisión o una limpieza.

Otro motivo de peso para realizar las revisiones...

Claro, es que en las revisiones miramos todo, así que si vemos alguna lesión notoria hacemos una foto y citamos al paciente en 15 días. Y si no ha desaparecido, se hace una biopsia.

¿Qué diría a la gente que tiene miedo a ir al dentista?

La odontología ya no es como hace 40 años. Hoy día el miedo al dentista no está justificado, ya que disponemos de diferentes tipos de anestesias y utilizamos técnicas mínimamente invasivas para el paciente.

Clínica Dental Mayans: Carrer de Múrcia, 27, 07800 Ibiza, Baleares.

Más información y citas: 971314942