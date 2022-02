La bebé que nació el lunes pasado en una vivienda particular en Santa Eulària y que había sido ingresada en la UCI pediátrica de Son Espases a causa de una parada cardiorrespiratoria, falleció este viernes por la tarde, según confirmó a Europa Press fuentes del hospital mallorquín. En este parto asistió el médico negacionista suspendido Ángel Ruiz-Valdepeñas, cuya participación en este suceso está siendo investigada por la Guardia Civil.

La pequeña, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, fue ingresada de manera inicial en el Hospital Can Misses. Posteriormente, tuvo que ser trasladada a Son Espases, donde ha permanecido ingresada en la UCI pediátrica hasta este viernes, cuando ha fallecido.

Por su parte, la Guardia Civil continúa con la investigación sobre la participación que habría tenido en el parto Ángel Ruiz-Valdepeñas, médico que fue sancionado por el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) por negar la existencia de la pandemia de covid, y que se ha convertido en el rostro visible del movimiento antivacunas en Ibiza, liderando diversas manifestaciones negacionistas.

Según informó la Guardia Civil a este diario, los agentes estaban a la espera de comprobar la evolución del bebé puesto que los posibles cargos derivados de dicha investigación podrían variar en función de ello.

Admitió su presencia

El propio Ángel Ruiz-Valdepeñas admitió su presencia en el parto que ha finalizado en tragedia en unas declaraciones realizadas a Diario de Ibiza en las que afirmó que «fue la familia la que me llamó, creo que a través de una amistad. No me promociono, cuando me llaman, acudo».

El doctor suspendido aseguró también que el parto se realizó de manera normal, y que la bebé «nació perfecta, con buen color, buenos reflejos, buen llanto... Un parto absolutamente normal». No obstante, y siempre según las palabras de Ruiz-Valdepeñas, «a los equis minutos, no sé exactamente cuántos, pero después de lactar, de pronto [la bebé] tiene una repentina parada cardiorrespiratoria. Esto es rarísimo y es la primera vez que lo veo en un recién nacido sin ningún problema».

Sobre la presencia de Ruiz-Valdepeñas en un parto se pronunció el vicepresidente del Comib, Carles Recasens, quien recordó que el médico negacionista «no es ni obstetra, ni matrón, ni pediatra» para asistir con plenas garantías en un parto.

Suspendido de colegiación

Hay que recordar, al respecto, que el Comib sancionó el pasado mayo a Ruiz-Valdepeñas con una suspensión de colegiación durante seis años y una multa de 16.660 euros por negar la pandemia de covid. Así lo comunicó la institución en un comunicado tras notificar al afectado la resolución que procedía de un expediente disciplinario por vulneraciones graves de múltiples artículos del Código de Ética y Deontología Médica.

El expediente se abrió en septiembre de 2020 tras unas manifestaciones del facultativo en redes sociales negando la pandemia y llamando a no usar mascarilla y a desobedecer las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades.

El Comib consideró que los hechos eran «de extrema gravedad y de una gravísima irresponsabilidad, pues suscitaban un estado de confusión, miedo y alarma social, lo que supone un importante riesgo para la salud pública».

«Está suspendido de colegiación. Y en España y el resto de Europa si no estás colegiado no puedes ejercer la medicina», señaló a Diario de Ibiza el vicepresidente del Comib, Carles Recasens.