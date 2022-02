La Justicia llamará a declarar al cura de Ibiza acusado de abusos sexuales y a sus denunciantes

El juzgado de Instrucción número 4 de los de Ibiza continúa practicando diligencias sobre el caso del sacerdote que ejercía en los templos de Santa Cruz y San Pablo, en el municipio de Ibiza, que fue señalado por al menos cuatro personas por haber cometido contra ellas abusos sexuales cuando eran menores de edad, según señala una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Según esa fuente judicial, aún quedan por practicar muchas diligencias, entre ellas citar a declarar al religioso acusado y a quienes aseguran que fueron sus víctimas.

El juez Santiago Pinsach fue el instructor de la causa y titular del juzgado número 4 de Ibiza hasta el pasado lunes, cuando fue sustituido por la jueza Elena Martín García. Pinsach cambia de destino dejando la causa sobre abusos todavía en fase de instrucción.

El juzgado de instrucción número 4 asimiló todas las denuncias por abusos contra el religioso que ejercía en Ibiza. Una de las acusaciones fue formulada en marzo de hace un año en el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, que se inhibió a favor del tribunal ibicenco dado que los hechos ocurrieron en la isla. El juzgado gallego no llegó a tomarle declaración ni a practicar diligencias de ningún tipo.

La portavoz del TSJB indica que, inicialmente, ya hubo una primera declaración del cura sobre el asunto de los abusos a uno de los chavales, si bien señala que tendrá que declarar, además, por el resto de los casos que se han hecho públicos. La investigación sobre el caso, en mitad de la fase instructora, aún no ha concluido ni, asegura la fuente citada del TSJB, se acerca todavía a su término.

Denuncias en cadena

El nuevo titular del juzgado de Instrucción número 4 tendrá que citar al sacerdote para declarar sobre el resto de denuncias, si bien previamente se tomará declaración a los denunciantes cuyos casos se conocieron en cadena en los medios de comunicación tras la denuncia realizada por Sergio Lleó, que dijo haber sido víctima de sus tocamientos cuando tenía 10 años de edad. Según su testimonio, el sacerdote intentó manosearle cuando hacía de monaguillo.

Lleó aseguró ayer a esta redacción que, de momento, nadie de los juzgados ni de la Fiscalía de la isla se ha puesto en contacto con él para citarle. El asistente de la fiscal jefe de la isla, a través de un portavoz, aseguró esta semana a esta redacción que «en Ibiza no hay ninguna causa abierta» por abusos.

Sin noticias de la Justicia

Tanto Lleó como otro de los denunciantes del religioso aseguraban ayer que no tienen noticias sobre el caso desde hace mucho tiempo. Juan José Gómez, que en junio de 2021 presentó una denuncia al respecto ante la Jefatura Provincial de la Policía Nacional en Balears, en Palma, «daba por enterrado y perdido» el caso. Creía que el asunto había quedado aparcado y que no sería llamado a declarar ante el juez. Gómez decidió activar su caso tras aparecer la Ley de Protección integral de la Infancia y la Adolescencia contra la violencia, según la cual el plazo de prescripción se cuenta a partir de que la víctima ha cumplido los treinta y cinco años de edad. Los supuestos abusos contra él fueron cometidos en 1994, hace menos de 28 años, cuando era enviado por sus padres al domicilio del cura para que le confesara.

Desde el TSJB advierten de que es posible que, pese a que el juzgado de Instrucción número 4 tenga constancia de la existencia de esas víctimas y las cite, estas podrían decaer si no quieren prestar declaración ni formular denuncia, como es posible que suceda a quienes aún no han podido, pese al tiempo transcurrido, rehacerse psicológicamente del duro trauma vivido en su infancia.

La Iglesia da por acabado su papel en este caso

El pasado 13 de octubre, Vicent Ribas, aún obispo electo de las Pitiusas, comunicaba que el sacerdote acusado de cometer abusos sexuales contra menores había sido apartado y no volvería a ejercer más el ministerio: «No estará más en esta diócesis ni volverá a celebrar ningún sacramento», indicó Ribas. Pero no quedó claro entonces si la Iglesia seguía investigando lo sucedido o si ya daba por finiquitado el caso. Esta semana, el obispo indicó a este diario que, tras apartar al sacerdote de su ministerio (que no podrá volver a ejercer), «reducir al estado laical» al religioso («eso es durísimo para un cura», afirma) e informar a los denunciantes y a la Santa Sede, dan por definitivamente concluida la causa y dejan en manos de la Justicia ordinaria ese asunto.

Como el obispo Vicent Ribas ya señaló en una entrevista con este diario, la Iglesia «no quiere interferir en el procedimiento judicial». De hecho, no le condena, sólo le aparta (en realidad, él mismo lo pidió) y aguarda al juicio civil hasta ver «si es condenado».