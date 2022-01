Vicente Ribas Prats, obispo de Ibiza: «El Papa es muy cercano y quiere que nosotros lo seamos también»

«La experiencia en el Vaticano ha sido un regalo para mí». Con estas palabras definió ayer el obispo de Ibiza y Formentera, Vicente Ribas Prats, su estancia en Roma durante la pasada semana. Todos los representantes políticos que, durante la celebración del día grande de Sant Antoni, se acercaron a hablar con el máximo representante de la diócesis de Ibiza, le preguntaron acerca de este viaje, que realizó para cumplir con la obligación de la visita ad limina apostolorum junto a otros obispos pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia.

Durante esta estancia en el Vaticano, Vicente Ribas tuvo la oportunidad de saludar e intercambiar algunas palabras con el Papa Francisco, que el pasado viernes, 14 de enero, recibió a los prelados. El encuentro duró «dos horas y media» en las que el Santo Padre saludó personalmente a cada uno de los asistentes. En este tiempo los obispos españoles pudieron presentarle los retos y las inquietudes de cada una de sus diócesis. Vicente Ribas le regaló un libro sobre las Pitiusas y le pidió que bendijese la diócesis, en especial a los enfermos. Al obispo de Ibiza le sorprendió gratamente que el Papa Francisco conociese «perfectamente la realidad de la diócesis pitiusa». También destacó su trato, «muy familiar»: «Le dije que era el nuevo obispo de Ibiza y se alegró mucho y me dio ánimos». «Es muy cercano y eso es también lo que nos ha pedido a los obispos. Usó la palabra ‘callejear’. Nos dijo que no tenemos que estar encerrados en los despachos esperando a que la gente vaya, sino que tenemos que ir nosotros a buscar a la gente y a conocerla», detalló Vicente Ribas. En el encuentro con el Santo Padre, explicó el Obispo de Ibiza, se abordaron diversos temas , entre ellos «el lugar de la mujer dentro de la Iglesia» .Al concluir el encuentro el Papa Francisco regaló a cada uno de los obispos una cruz pectoral y les pidió que no se olvidasen de rezar por él.

Durante la visita ad limina, que comenzó el10 de enero, los obispos peregrinaron a las tumbas de San Pedro y San Pablo y visitaron algunas congregaciones y dicasterios de la Curia Romana, y la Secretaría de Estado. Los prelados, además, tuvieron la oportunidad de celebrar la Eucaristía en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue un evento especialmente emotivo para el obispo de Ibiza, puesto que era la primera vez que, desde su ordenación episcopal, visitaba esta basílica, dedicada a Santa María de las Nieves, patrona de las Pitiusas.