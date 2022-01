Una mujer ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico que se ha producido en la carretera de Cala Llonga, en el kilómetro 5,200.

Sobre las 8 y media de la mañana un vehículo Ford Focus se ha salido de la vía en una curva y se ha estrellado contra un árbol. La mujer, que al parecer falleció en el acto, viajaba en el asiento del acompañante.

Al llegar al lugar los agentes de Tráfico, no han podido localizar al conductor del vehículo, que no se encontraba en el coche ni tampoco en los alrededores. Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima, de la que por el momento se desconoce su identidad.

Este accidente se salda con la primera víctima mortal del año.