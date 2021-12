La escalada de contagios sitúa Ibiza en el nivel 3 y amplía la exigencia del pasaporte covid

La vida se complica, desde ya y bastante, para quienes no dispongan del pasaporte covid. Desde ayer no sólo hay que mostrar este documento para entrar en las cafeterías y restaurantes con aforos que superen las 50 personas sino en muchísimos más: cines, teatros, auditorios, piscinas, spas, circos, gimnasios, instalaciones deportivas, clubes de mayores, teatros, auditorios, salas de conciertos y locales de juegos y apuestas. Además, será también necesario para acceder a cualquier bar, restaurante o cafetería independientemente de su aforo. Da igual si es de cinco personas o de 70. No se podrá entrar, en teoría, sin presentar el certificado covid.

