Ibiza y Formentera rozan el medio millar de contagios activos, según los últimos datos facilitados por la conselleria balear de Salud. En estos momentos hay 499 personas afectadas por el virus en las Pitiusas, la cifra más alta registrada desde el pasado 29 de septiembre, según el histórico de datos de la pandemia. Se alcanza esta cifra después de un largo fin de semana en el que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado alrededor de medio centenar de positivos, cuatro de ellos en la última jornada, todos ellos en Ibiza.

Este incremento de los contagios activos no va aparejado, al menos no por el momento, con un aumento de las hospitalizaciones. En estos momentos hay once personas ingresadas, las mismas que se registraban el pasado viernes. De ellas, diez están en planta y una en una unidad de críticos (UCI).

La gran mayoría de las personas contagiadas ahora mismo en las Pitiusas, el 97,8%, sin embargo, se encuentran en estado leve o, incluso, asintomáticas, por lo que permanecen en sus casas con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria.