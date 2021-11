La solidaridad de Ibiza IN en un calendario

Fotos con la policía local y protección civil de sant antoni. Este sábado tuvo lugar la sesión de fotos para el calendario solidario de la asociación sin ánimo de lucro Ibiza IN que organizaron la Policía Local y Protección Civil de Sant Antoni, con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento. Participaron 24 niños y niñas de la asociación Ibiza IN, con y sin diversidad funcional (siempre juntos y revueltos), junto a los agentes de la Policía Local y los miembros Protección Civil que fueron retratados por los fotógrafos de Producciones 54 que han participado de forma altruista. Álex Ponce, de la Policía Local, y Domingo López, de Protección Civil, son los grandes impulsores del calendario que no sólo es solidario sino que lanza un mensaje en positivo y educativo sobre la importancia de la inclusión y que, además, acerca a la Policía Local y a Protección Civil a la ciudadanía.