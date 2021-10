Mark Forgy: «No saco provecho de autentificar la obra de Elmyr de Hory»

¿Su interés por descalificar las obras expuestas se justifica, como asegura Roselló, por tener «la exclusiva» y hacer negocio con ello?: «Mi interés en separar el trabajo de Elmyr de los imitadores es simple. Soy el archivero, biógrafo, exsecretario y único heredero de Elmyr. En algunos casos, proporciono certificados de autenticidad solo para el uso legítimo de la colección. Solo cobro una pequeña tarifa por el coste del envío. Es para los registros de los compradores y la prueba de autenticidad. Es un servicio que proporciono, no un vehículo del que sacar provecho de ninguna manera». Según indicó Roselló a este periódico cuando aún estaban expuestas las obras en el faro de Sant Antoni, Forgy tiene «una especie de sociedad para identificar los cuadros de Elmyr junto a José Luis Branger. Ambos autentifican sus obras y cobran por ello. Es decir, han montado una sociedad para decidir sobre qué es falso, verdadero o imaginario».

"No tengo animosidad hacia Pepe Roselló. Siempre le encontré encantador. Sin embargo, parece que ahora está inflando la relación personal que tenía con De Hory"

Forgy no tiene, asegura, nada contra Roselló, al contrario: «No tengo animosidad hacia Pepe. Siempre le encontré encantador. Sin embargo, parece que ahora está inflando la relación personal que tenía con De Hory. Nunca fue un amigo cercano, solo un conocido. Y su insistencia en que consiguió cualquiera de las obras atribuidas incorrectamente directamente de Elmyr, no es un hecho».

Forgy considera, además, que la exposición del Far de ses Coves Blanques no se puede considerar un homenaje, como Roselló insiste: «Eso es una noción absurda, ya que he desacreditado las obras de doble firma. No es posible que una exposición dedicada a la obra de un artista posea credibilidad cuando ese artista no es el autor de la obra de arte». Y matiza que «no legitima la colección de Roselló su exposición pública, previa o futura. No es más que, principalmente, una colección de falsificaciones falsas y solo es digna de mención por esa razón».