Xico Ribas Tur, la evolución de un músico de Ibiza del piano clásico a la música electrónica

Hasta hace apenas cuatro años el mundo de Xico Ribas Tur (Ibiza, 1995) giraba en torno al piano y la música clásica. Todo parecía indicar que ese camino era el que escogería tras estudiar la carrera en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Era, en principio, la opción que parecía más cómoda y la que hubiera garantizado «más estabilidad» a este talentoso pianista con varios premios de interpretación a sus espaldas, el primero de ellos a los doce años. Sin embargo, el joven ibicenco prefirió arriesgarse y cambiar radicalmente el rumbo de su incipiente carrera para explorar otros terrenos que le permitieran dar rienda suelta a su creatividad y acercarse más a sus gustos musicales personales. «El mundo del piano clásico no me acaba de gustar porque es muy duro, elitista y poco creativo, aunque esto que digo tiene muchos matices», señala Ribas para explicar por qué decidió decantarse por la experimentación y por la música electrónica. «Hacer sonidos que no has escuchado nunca es algo que me llama mucho la atención», añade.

Con este nueva meta en mente, Ribas hizo un máster de improvisación y composición en música moderna. Después decidió dar el salto de Barcelona a Holanda para estudiar a partir de septiembre de 2020 un máster de música electrónica en vivo en Ámsterdam.

«La idea era evitar el formato digital y hacer algo diferente. El casete me parecía divertido y una buena opción que casaba bien con la música de ‘From Anxiety’»

En medio de esta transición del piano clásico a la electrónica nació ‘From Anxiety’, un EP que Ribas ha hecho con Zricu Project, su «primer proyecto musical fuera del clásico». Lo lanzó en febrero de este año por internet (se pueden escuchar la mayoría de sus temas en zricu.bandcamp.com) y ahora lo ha puesto a la venta en algunos establecimientos de Ibiza, aprovechando su estancia de varias semanas en la isla.

Lo que llama más la atención de este trabajo, teniendo en cuenta la juventud de su creador, es que está en casete, un formato que muchos consideran ya obsoleto o pasado de moda. «La idea era evitar el formato digital y hacer algo diferente. El casete me parecía divertido y una buena opción que casaba bien con la música de ‘From Anxiety’», explica. Él es el autor de todos los temas, además del vocalista y el teclista junto a Julio Hermida. También intervienen David Gimeno (batería), Álvaro Orcajo (bajo) y Alexei Orechin ( guitarra eléctrica) y dos colaboradores, el ibicenco Pau Torres (saxo) y el cantante de rap Pedro Fortes, conocido por su nombre artístico Pdeperico. Ribas cita también a Bea Álvarez, encargada de las fotos, y al ibicenco Ken Pallicer, que ha hecho el diseño de la cubierta.

‘From Anxiety’, explica su compositor, «busca el eclecticismo». En este casete con ocho temas en inglés, que se puede adquirir en Lliberia Mediterrània, Musicasa y Can Jordi Blues Station, se fusionan «el electro experimental, el punk rock, el pop, el hip hop, la improvisación, los ruidos y un poco de psicodelia». Ribas puntualiza que ‘From Anxiety’ es «un proyecto pequeño, de transición y aprendizaje». Es también «muy alternativo», con temas muy diferentes entre sí. «Escuchar ‘From Anxiety’ es como un viaje en el que se te cuenta una historia», explica el músico, que tiene como referentes a Yves Tumor, productor estadounidense de música electrónica experimental, y a Oneohtrix Point Never, músico experimental también americano.

Crear ‘From Anxiety’ fue para Ribas «un proceso de autobservación y autoconocimiento» que le permitió sacar fuera todos los pensamientos que le causaban dolor y aprender mucho «de la vida y de sí mismo». Hacer este trabajo, dice, no solo fue «terapéutico», sino que le abrió las puertas del nuevo camino que quería emprender centrado en la creatividad y la improvisación.

Con Zricu Project actuó por primera y única vez en febrero de 2020 y el resto de bolos que tenía programados se suspendieron con la pandemia. Justo una semana antes de que se declarara el estado de alarma el grupo empezó a grabar ‘From Anxiety’ en Barcelona, en la Esmuc.

Otros proyectos musicales

En este último periodo Xico Ribas también ha tenido la oportunidad de colaborar como teclista con la banda ibicenca Quin Delibat!, que a mediados de junio estrenó ‘Solstici’, el primer sencillo de adelanto de su disco ‘Turisme de records’.

El músico ibicenco no ha dejado de lado «el piano clásico al 100%». «Ya no practico cada día, pero sigo haciendo cosas y estoy abierto a participar en proyectos musicales en Ibiza o fuera», señala Ribas, que empezó a estudiar piano a los cinco años en la academia La Clave de Sol, de Ángela Dellert y Gregory Lenton, para luego continuar su formación en el Conservatorio de Ibiza con Nèlida Boned.

En estas semanas que está en la isla, el músico está ejerciendo de profesor de piano. Además, entre el 1 y el 11 de julio participó con Pau Torres en la tercera edición del Taller de músiques, unos campamentos musicales para niños en los que aprenden estilos como la electrónica, la música clásica, el rock and roll y también la improvisación.

Aunque le gustaría vivir en Ibiza, Ribas tiene claro que, de momento, su futuro no está en la isla, sino en tierras holandesas porque en Ámsterdam, asegura, «la escena de creación e improvisación es brutal».