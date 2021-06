Los ‘rent a car’ de Ibiza ya prevén trabajar a pleno rendimiento en julio y agosto.

El presidente de la asociación de rent a car de la Pimeef, Juan Cárdenas, reconoce que «ahora se trabaja bien, pero a un 50% de lo que era habitual, es decir, en unas condiciones normales», no con pandemia por medio. Y mejor, asegura, es lo que está por venir: «En julio esperamos que, si llegan turistas británicos (sabemos que no será en masa pero sí en cierto número importante) y se empiezan a llenar los hoteles, por poco que haya (aunque sólo sean reservas de un día), irá a mejor e incluso se recuperará el pulso de hace dos años».

Cauteloso en sus declaraciones, Cárdenas asegura que no quiere «echar campanas al vuelo, pero las previsiones para julio y agosto son muy buenas. Se espera que el sector se recupere entonces». Ahora no se quejan, a pesar de que «el turismo británico aún no ha llegado y sólo han abierto la mitad de los hoteles… Pero seguramente a finales de este mes y durante julio todo mejorará», vaticina.

Eso sí, afrontan la temporada con una flota reducida «a la mitad» de la que hubo en 2019: «Hemos tenido limitaciones. Por ejemplo, no se han podido comprar nuevos coches, tanto por problemas de financiación como porque no hay stock debido a que las marcas tienen problemas de abastecimiento de chips, semiconductores y otros materiales en sus fábricas, de manera que hay menos turismos disponibles».

Todavía hay incertidumbre

Y no todos los empresarios del sector tienen claro si les conviene arriesgarse a inflar la flota: «Hay que tener en cuenta la incertidumbre que aún planea sobre nosotros. No sabemos si liarnos la manta a la cabeza y comprar automóviles para aumentar nuestro parque de vehículos, porque a lo mejor se quedan aparcados en dos semanas si de repente dejan de venir turistas por causa de la pandemia».

José Antonio Colomar, presidente de la Asociación Empresarial de Concesionarios o Distribuidores de Automoción de las Pitiusas (AECA), confirma el interés de los rent a car por adquirir más unidades: «Hasta mayo aparecen matriculados en las Pitiusas 84 vehículos para el sector del alquiler. Es un 342% más que en 2020, cuando sólo se matricularon una veintena, probablemente dados todos de alta antes de marzo de ese año».

Se ha «reactivado», pues, la adquisición, pero quizás demasiado tarde: «Hay empresas que quieren tener ahora más turismos al comprobar que ha arrancado el turismo. Pero quien no se la haya jugado y haya hecho el pedido en febrero o marzo, no los tendrá esta temporada, pues tardan en fabricarse tres o cuatro meses, más ahora que hay problemas de suministro de componentes y de los semiconductores que se producen en Asia. Alguna fábrica incluso ha parado la producción».

Entre sus propios clientes, «uno que en marzo encargó 10, al final se ha llevado 15 al ver que se animaba el turismo. Eso no nos había pasado nunca».

Colomar asegura que «hay marcas que tenían pedidos comprometidos, pero como no les llegan, los rent a car están buscando automóviles en otros fabricantes, a ver si encuentra algo». Esta extraña temporada «ha pillado con el pie cambiado» a más de un negocio de alquiler de vehículos, afirma.

A sus oídos también ha llegado que, al haber menos turismos disponibles, los precios han subido como la espuma: «Ya en julio y agosto del pasado año algunos triplicaron precios por el mismo motivo».

La mitad de los turismos de gasolina de 2019

Los 82 turismos matriculados por los ‘rent a car’ en lo que va de año en las Pitiusas suponen casi el 11% de los 768 que se han dado de alta entre enero y mayo: son un centenar más que en el mismo periodo de 2020, pero aún son 700 menos que los que a estas alturas se llevaban contabilizados en el ejercicio de 2019. José Antonio Colomar destaca que han aumentado un 200% los coches híbridos enchufables, un 57% en el caso de los eléctricos puros. Bajan, sin embargo, un 12% las matriculaciones de los turismos con motor de gasolina.