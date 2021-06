Un cumpleaños sorpresa en Ibiza con espíritu solidario

Oriana recordará siempre como uno de los momentos felices de su vida la gran fiesta sorpresa que le organizaron el pasado domingo, 20 de junio, en el restaurante Can Truy, en Santa Eulària. La celebración, que se llevó a cabo un día antes de que cumpliera ocho primaveras, la montaron Cachirulo y sus amigos y The Ibiza Family, el proyecto solidario que Marcelo Zaquieri ha creado con su familia, su mujer, Alanna Thomson, y sus hijos de seis y cuatro años, Enzo y Bella. Cuenta Cachirulo, nombre artístico del popular payaso uruguayo, que Oriana se llevó una sorpresa y una gran alegría cuando a las puertas del restaurante se encontró a Elsa y Anna, las princesas de ‘Frozen’, una de sus películas de Disney favoritas, que la invitaron a entrar. Con los ojos vendados, la familia pasó a un jardín donde la esperaban los invitados, que habían preparado un flashmob. «Fue muy emotivo», asegura Marcelo Zaquieri, que está muy agradecido a todos los que se involucraron desinteresadamente en esta celebración. Participaron 19 empresas: Yasmina Art Visual, Sugar Chic, Vilacakes, Torres Tallón, Maggi Pintacaritas, Tipis Ibiza, Artiparty, Fundación Abel Matutes, J.V Dance, Sueños de Ibiza, Can Truy, Ibiza Balloon Art, Maurigraph, Creabykids, IbizaPicturePro, Charcutería Frankfurt, Fairytale Ibiza, Estudio Capricorn y Cachirulo. Con este evento en la isla, The Ibiza Family estrena su proyecto ‘La fiesta de tu vida y el viaje de la nuestra’, con el que recorrerán en autocaravana diferentes localidades de España y, si la pandemia lo permite, también de Europa, organizando celebraciones de cumpleaños a familias con escasos recursos económicos.