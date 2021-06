Los pitiusos siguen siendo los que más tiempo esperan por una operación en Balears

El número de usuarios de la sanidad pública pitiusa que están a la espera de una operación o de una consulta con un especialista ha aumentado un 9,1% en el último mes, según los datos publicados por el Servei Balear de Salud. El 28 de abril había un total de 11.920 personas en las listas de espera de los hospitales Can Misses y de Formentera, más de mil menos de las que se contabilizaban el pasado jueves, 10 de junio, 13.005.

Este incremento del 9,1% en el cómputo total de las listas de espera se debe únicamente a la quirúrgica, según muestran los datos del portal de transparencia. El número de pacientes que están esperando para entrar en un quirófano aumentó un 13,3% entre finales de abril y principios de junio: de 8.830 a 10.009. Sin embargo, la lista de espera de consultas externas se redujo ligeramente en este mismo periodo, un 3,04%: de 3.090 a 2.996.

Como dato positivo, destaca que la demora media, es decir, el tiempo que aguardan de media los usuarios antes de esa primera cita con el especialista o de una operación, se ha reducido. En el caso del Hospital Can Misses los pacientes esperan menos tiempo ahora que en abril, tanto para una cosa como para la otra. En estos momentos, los usuarios esperan un promedio de 51,1 días para ver al especialista, cuatro días menos que hace cinco semanas. De la misma manera, pasan ahora 203 días y medio en la lista de espera quirúrgica, doce menos que el 28 de abril.

A pesar de esto, los pacientes de Can Misses siguen siendo los que más tiempo tienen que esperar antes de operarse o de tener una consulta de medicina especializada. En el caso de las consultas, la demora media de todos los hospitales públicos de las islas está más igualada. En el total de la Comunitat, la espera es de 39,6 días. No ocurre lo mismo con la lista de espera quirúrgica. Ahí, la espera de Can Misses, que es de 203,6 días (seis meses y 23 días), supera en mucho la conjunta de todos los hospitales públicos de las islas, que se sitúa en 127 días. El segundo centro dependiente del Govern cuyos pacientes más tiempo esperan antes de entrar en un quirófano es el de Son Espases, en Mallorca, donde la demora media de la lista de espera quirúrgica es de 134,2 días.

En el hospital de Formentera se ha reducido la demora media para las consultas (de 47 días a 34,3), mientras que ha aumentado para una operación (de 48 a 54,4 días).

Uno de cada tres de los pacientes supera en las listas de espera el tiempo máximo establecido, 60 días para una primera consulta con un especialista y 180 para una intervención quirúrgica. Están en esta situación el 34,4% del total, es decir, 4.478 de los 13.005 que están pendientes de que les llamen.

Tres de cada diez usuarios llevan más de dos meses esperando una consulta Un total de 3.043 personas llevan más de dos meses esperando una cita con el especialista en los hospitales de las Pitiüses. Esto es el 30,4% del total de usuarios de la sanidad pública de Eivissa y Formentera que se encuentran en estos momentos en la lista de espera de consultas externas, según los datos del Servei balear de Salud. M.

La situación más grave la viven quienes esperan una operación en el Hospital Can Misses, el 48% de ellos superan los seis meses de espera, según el portal de Transparencia del Ib-Salut. Este dato está muy por encima del que se registra en el total de la sanidad pública de Balears, donde superan la demora máxima el 24,2% de las personas en lista de espera para una intervención quirúrgica.