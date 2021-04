El Departamento de Educación del Consell de Ibiza aumentará este año a 700.000 euros las ayudas de la institución a los estudiantes de la isla, 100.000 euros más que en el ejercicio anterior. El BOIB ha publicado ya el extracto de las ayudas a estudiantes de la isla para el curso 2020-2021, de forma que las solicitudes pueden presentarse desde hoy hasta el día 14 de mayo de 2021. La bases se pueden consultarse en el BOIB o en la Sede Electrónica del Consell de Ibiza (https://seu.conselldeivissa.es/), apartado Educación, y en la web del Consell (www.conselldeivissa.es), apartado Convocatorias y ayudas.

Los estudios objeto de estas ayudas tendrán que ser títulos oficiales y con validez en todo el Estado español. En concreto, tendrán que ser estudios de grado, de máster y de enseñanzas artísticas superiores cursados en cualquier universidad de la Unión Europea (UE-27), y ciclos formativos de grado medio y superior cursados fuera de la isla en centros de toda España.

Las solicitudes pueden presentarse presencialmente en el Registro de Entrada del Consell, previamente se tendrá que pedir cita al 971195415 o a través de la web http://citaprevia.conselldeivissa.es.

Este año, la dotación económica de estas ayudas se ha aumentado en 100.000 euros, de forma que la cuantía total es de 700.000 euros. Además, la consellera de Educación, Sara Ramón, ha remitido una solicitud al Govern balear para que aumente su aportación económica a estas ayudas, respecto a los 60.000 euros que aportó el año pasado, a la vista del aumento (casi un 20%) de solicitudes recibidas en la convocatoria anterior. En el supuesto de que se reciba esta aportación de la CAIB, se aplicará a estas ayudas para ampliar la dotación de 700.000 euros prevista inicialmente por el Consell.

Otra de las novedades de esta convocatoria es que las tres modalidades de la convocatoria anterior se han convertido en cinco, a pesar de que incluyen los mismos tipos de estudios:

Modalidad A: Ayudas a estudiantes que cursan sus estudios oficiales, presenciales o semipresenciales, de grado en cualquier universidad de la Unión Europea (UE-27) fuera de Ibiza.

Modalidad B: Ayudas a estudiantes que cursan estudios oficiales, presenciales y semipresenciales, de enseñanzas artísticas superiores (como estudios de música, de danza y arte dramático, de conservación y restauración de bienes culturales y de artes plásticas y diseño) en cualquier país de la UE fuera de Ibiza.

Modalidad C: Ayudas a estudiantes que cursan ciclos formativos de grado medio o superior oficiales, presenciales o semipresenciales, fuera de Ibiza en centros de toda España, siempre que no puedan cursarse en la isla o no hayan podido obtener plaza en la isla.

Modalidad D: Ayudas a estudiantes que cursan sus estudios oficiales, presenciales o semipresenciales, de máster en cualquier universidad de la UE fuera de Ibiza.

Modalidad E: Ayudas a estudiantes que cursan sus estudios oficiales, presenciales, semipresenciales o a distancia, de grado y de máster en cualquier universidad de la UE fuera de Ibiza.

A raíz de todos los cambios que se han producido en el sistema educativo como consecuencia de la pandemia, se incluyen también en estas ayudas los estudios semi presenciales.