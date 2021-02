El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, ha anunciado esta mañana en el pleno ordinario de febrero que la institución va a pagar un sueldo extra covid al personal del hospital residencia de Cas Serres. Juan ha explicado que en el listado de personas beneficiarias de esta paga extra estarán “los trabajadores expuestos” al covid. La partida prevista es de 250.000 euros en total. Todavía se tiene que negociar con los sindicatos, a los que ya se les ha informado de la intención de sufragar este sueldo extra, pero la idea es que sea de 1.000 euros para cada trabajador, según el vicepresidente primero.

Mariano Juan ha hecho este anuncio después de que la consellera del PSOE Silvia Limones, en el debate sobre una propuesta para instar al Govern balear a que el aumente el complemento de residencia de los sanitarios de la isla para equipararlo al que se percibe en Canarias, cuestionara al equipo de gobierno por qué no hacía lo mismo con el personal de Cas Serres, que depende de la institución insular, y que se enfrenta también al covid. “¿Por qué no hacen ustedes lo que reclaman al Govern balear? Lo que quieren hacer es tirar balones fuera y decir que los demás son muy malos. Ustedes no lo han hecho [equiparar el plus de residencia al de Canarias] porque es complicado y cuesta más de lo que quieren hacer ver”, ha dicho Limones.

Mariano Juan ha asegurado que la paga extra es “lo mínimo” que podía hacer el Consell. Finalmente, con el voto en contra solo del PSOE, se ha aprobado reclamar al Govern que a lo largo de esta legislatura se aumente el complemento de residencial para equipararlo al de Canarias. Para votar a favor, el PSOE había pedido que, en este punto, se reclamara esta subida al Estado y a la Unión Europea porque es de donde salen los recursos con los que se abonan el plus de residencia de Canarias por ser una región ultraperiférica. El PP y Ciudadanos se han negado a esta transacción. “Las nóminas las paga el Govern balear y este complemento no ha de depender del Régimen Especial de Balears ni de nadie. A mi me da igual de dónde sale el dinero. Si ustedes presentan una propuesta para reclamarlo la apoyaremos”, ha dicho.

Acto seguido se ha aprobado otra propuesta presentada por el PSOE para la mejora de las condiciones laborales y económicas del personal sanitario en la que, no obstante, no se hace referencia alguna a la equiparación del plus de residencia con el de Canarias.