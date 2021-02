La Autoridad Portuaria de Balears (APB) se encargará de la gestión temporal del Club Náutico de Ibiza, después de que la oferta para el concurso provisional de la entidad ibicenca no fuera aceptada por un defecto de forma. La decisión, que aún no ha sido comunicada formalmente al Club Náutico, implica que los actuales gestores deben abandonar las instalaciones en un plazo de quince días. Durante los próximos dos o tres meses, hasta que no culmine el proceso de licitación, con el nuevo concurso para la adjudicación definitiva del Club Náutico, la APB se encargará de la gestión, que se limitará a labores de "vigilancia y no de amarres", por parte de la policía portuaria. Así lo confirma un portavoz del organismo presidido por Francesc Antich. "Nuestra función será ofrecer momentáneamente un servicio de vigilancia y control", indica esta misma fuente que añade: "Queremos causar los mínimos perjuicios a los usuarios", para que puedan utilizar las instalaciones y acceder a sus amarres. La gestión temporal del Club Náutico por parte de la Autoridad Portuaria afecta igualmente a la concesión del restaurante. Desde el Club Náutico Ibiza lamentaron ayer una decisión "que no tiene precedentes", según un portavoz de la entidad ibicenca.

El defecto de forma que provocó que la oferta del Club Náutico, la única presentada, no se admitiera, era la ausencia del IVA en la fianza de explotación. "Han cometido un error no subsanable", remarcan desde la Autoridad Portuaria, que recordó que en otros concursos en las islas también han quedado fuera ofertas por esta misma razón. Desde que se notifique a los actuales gestores del Club Náutico Ibiza, presidido por Juan Marí, la decisión de la APB, estos disponen de 15 días para abandonar las instalaciones.