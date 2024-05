Prohens: "Ha llegado la hora de poner límites y preguntarnos qué modelo turístico queremos ser"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado la necesidad de actuar frente a la masificación turística en Balears, apuntando hacia la lucha contra la oferta ilegal y la contención del número de visitantes durante la temporada. "Soy la presidenta de una comunidad turística, estoy orgullosa de serlo, pero ha llegado la hora de poner límites y preguntarnos hacia donde vamos y qué queremos ser", ha destacado la líder popular. En este sentido, Prohens ha defendido que no busca un cambio de modelo, sino "una transformación, crecer en valor y no en volumen" y ha pedido al resto de fuerzas políticas que se sumen para abordar esta cuestión. "Podría hacerlo sola pero la mejor manera es a través de un gran pacto social y político donde nos sentaremos todos".

Asimismo, Prohens no ha querido hablar de decrecimiento, sino de "contención y sostenbilidad" y ha recalcado el propósito de levantar la moratoria turistica de cara a futuras temporadas. "Levantar la moratoria es un compromiso y lo llevaremos a cabo, pero esta medida cuando los consells tengan sus limitaciones no significa crecer. El objetivo es decrecer con la oferta ilegal y la contención de la oferta reglada", ha detallado la popular. Cabe recalcar que ayer la portavoz del PP en el Parlament, Marga Durán, ya anunció que este verano se mantendrá la congelación de plazas.

La oposición critica el doble discurso

Por su parte, desde la oposición se han mostrado críticos con el nuevo discurso del Govern y exigen medidas concretas para frenar la saturación turística. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene todas las propuestas del Pacto. "Estoy satisfecho de que mantengan nuestra moratoria y nuestro decreto de excesos. También mantienen toda la política de gestión pública del gobierno anterior y defiende hasta eliminar plazas turísticas. Ustedes no han aportado nada nuevo excepto perjudicar a los trabajadores de estas islas", ha expresado Negueruela.

Desde Més per Mallorca, el portavoz Lluís Apesteguia se ha mostrado satisfecho con el nuevo planteamiento del Govern para hacer frente a la saturación pero ha reclamado propuestas concretas. "Yo soy de los que celebra el cambio de discurso, hace tres años utilizaba pancartas de I love tourism, y ahora plantean una parada del crecimiento. Pero lo que realmente necesitamos es decrecimiento, 19 millones de turistas en un territorio de 1,3 millones de habitantes es inasumible, no es bueno ni para el territorio, ni los residentes, ni para los propios turistas. En Mallorca ya no estamos masificados, sufrimos un colapso turístico".