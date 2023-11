La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha respondido a la pregunta sobre si conocía que estaba fichando a un alto cargo acusado de agresión sexual y ataque a un agente de la Policía a pesar de la insistencia en las preguntas de la oposición. El vicepresidente, Antoni Costa, aseguró ayer que ocultó el caso de su amigo a su jefa durante todos estos meses y no le informó sobre el caso cuando pasó por el Consell de Govern, donde tanto ella como sus compañeros tuvieron que ratificar el nombramiento.

Prohens ha optado por proteger a su vicepresidente y ha descartado cesarle como pide toda la oposición: "Pidió perdón a la víctima y yo me sumo, todos podemos equivocarnos". En la rueda de prensa ofrecida ayer, Costa afirmó que "confíe en su palabra y respeté la presunción de inocencia porque en todo momento me trasladó que todo lo que se había publicado en los medios era falso, así que confié en su palabra y creo que me equivoqué", sin hacer ninguna referencia directa a la víctima. Prohens ha reivindicado que el principal objetivo del Govern es "garantizar los derechos y libertades, especialmente de las víctimas".

Prohens, en referencia a las peticiones de dimisión por parte toda la oposición, ha replicado que su promesa era, en caso de llegar al Consolat, "hacer lo contrario" que el anterior Govern en casos como el Hat Bar o las menores tuteladas: "Reconocerlo con humildad, pedir perdón y rectificar, como ha hecho el vicepresidente". Además, ha criticado a los socialistas por "mentir" a los medios de comunicación y a la ciudadanía con todos estos temas: "Se conformaron con que Francina Armengol saliera a pedir perdón tras el caso del Hat Bar, absolutamente nada más".

Negueruela: "Creyó a su amigo y no a la víctima"

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha criticado que la presidenta que dé su apoyo a Costa tras conocerse que había ocultado la información y había nombrado al alto cargo a sabiendas de la acusación. "Creyó a su amigo y no a la víctima, a la Fiscalía o a la Policía, un hecho que le invalida por sí mismo para ser vicepresidente porque se erigió en juez sin esperar al juicio".

Negueruela ha reprochado a los dos dirigentes del PP que "ustedes apoyan siempre a los cuerpos y fuerzas de seguridad excepto si sus amigos les agreden" y ha reiterado que el Govern ha cesado al alto cargo no por conocer la apertura de juicio oral sino porque se hizo público: "Solo tiene una opción: cesar al señor Costa".