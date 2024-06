Más villanos que héroes en los medios de comunicación

No sé catar un buen vino, es fácil que me den conejo por liebre. Tampoco atino a escoger una buena sandía o melón. Me parece un súper poder el saber hacerlo. Me he comido más de un jamón muy salado. Con el pescado también me la pueden colar. La carne huele más. Pero sin embargo, sé distinguir a una buena persona a kilómetros, lo cuál no significa que siempre sepa rodearme de ellas. Esa es una habilidad que aún está en proceso de desarrollo.

Soy consciente también de que, en una apocalipsis mundial, en la que tuvieran que escoger a profesionales para construir una nueva civilización, una periodista tendría poco que hacer y probablemente me quedaría sin asiento en la nave espacial hacia un nuevo planeta. Porque una cosa es ser buena persona y otra es poder salvar el planeta o tener habilidades para construir un mundo mejor en otra galaxia.

Siempre que puedo agradezco la labor de las personas que salvan vidas o incluso se la juegan por otros. Me emocionó ver el vídeo que colgó la Policía Local de Sant Josep en sus redes sociales donde el jefe del cuerpo se quedaba junto a una vecina atrapada en su vivienda por el intenso humo del incendio de la nave industrial de Citubo este martes.

Me gusta que las buenas personas salgan en la prensa porque son un ejemplo a seguir y no espejo en el que ver nuestras miserias. En los medios de comunicación solemos tener a veces más villanos que héroes . Por eso no me gusta que mi hijo vea la televisión convencional. El mundo aparece distorsionado por sensacionalismos que buscan conseguir más audiencia.

Cada vez que hablo con un amigo bombero tras un servicio de riesgo, aunque todos lo pueden ser en un determinado momento, le doy las gracias por jugarse la vida, por ayudar a los demás. Y no puedo evitar acordarme que uno de estos héroes del Parque Insular de Bomberos de Ibiza vive en una caravana. Pienso en esos policías o guardias civiles que lloran si los destinan a Ibiza o esos profesores que cogen vuelos para hacer de nuestros hijos futuros héroes.

